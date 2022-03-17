Teknosa, e-ticarette 5 kat büyüyecek

Selenay YAĞCI

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, teknoloji odaklı online pazaryerini hayata geçirdi. Şirket, pazaryeri ile 3 yıl içinde e-ticaret hacmini 5 katına çıkarmayı planlıyor. Teknosa’nın çoklu kanalda sunduğu bütünsel deneyim yeni servislerle daha da güçleniyor. Geçen yıl mağazalarını müşteri odaklı deneyim noktalarına dönüştürme yatırımı yapan Teknosa, dijital kanallarını da pazaryerine çevirdi.

Perakende satışlarda online’ın payının 2015 yılında yüzde 7, 2020 yılında ise yüzde 16’ya çıktığını vurgulayan Teknosa Genel Müdürü Sitare Sezgin, online alışverişte pazar yerlerinin payının 2008’de yüzde 17 olduğunu, 2020’ye gelindiğinde yüzde 50’yi aştığını belirtti. Ayrıca dünyada en büyük 10 perakendecinin 8’inin, pazaryeri ya da pazaryeri de oluşturan geleneksel perakendeci olduğunu dile getiren Sezgin, “Biz de yaygın mağaza ağı olan pazaryeri iş modelimizle fark yaratacağız. Önümüzdeki süreçte pazaryeri operasyonları ile mağaza operasyonlarımızı birleştirerek pazaryerini de kapsayan kesintisiz çoklu kanal deneyimi sunacağız. Sadece dijital kanallarımızın trafiğini 3 yılda en az 2 kat artırmayı ve 1 milyon yeni müşteri kazanmayı planlıyoruz” dedi.

“Pazaryerine 1 ayda 70 satıcıyı ekledik”

Pazaryerindeki satıcılar konusunda çok seçici olduklarını söyleyen Sezgin, 1 ayda 70 satıcıyı sisteme kattıklarını, yılsonuna kadar 200’e ulaşabileceklerini ifade etti. Teknosa’nın 2 bin 300’ü aşkın çalışanı, 69 ilde 200’e yakın mağazası ve 18 milyondan fazla müşterisi olduğunu kaydeden Sezgin, şunları anlattı: “Ürün çeşitliliğimizi şimdiden 10 kat artırdık. Hobi-eğlence ürünleri, anne-bebek ürünleri, spor & outdoor ürünleri, eğitim teknolojileri ve mobilya gibi farklı ürün gruplarında yepyeni ürünleri de müşterilerimize sunmaya başladık. Bu yılın sonuna kadar teknosa.com’daki ürün sayımızı 20 katına çıkarmış olacağız. 3 yıl sonunda teknosa.com’da müşterilerimize sunduğumuz ürün çeşitliliğini en az 400 bine ulaştırmayı planlıyoruz.”

Müşteri deneyiminde çıtayı yükseltmek için sunduklarını servis kapsamıyla da sektörden ayrıştıklarını ifade eden Sezgin, “Şu anda Teknosa’dan alınsın ya da alınmasın, teknoloji ürünlerine hem garanti içi hem garanti dışı bakım-onarım hizmeti sunuyoruz. Kısa vadede Tekno Hizmet çatısı altında çeşitlendireceğimiz servislerimizi dijital kanallarımıza taşıyıp, tek tıkla servis dönemini başlatacağız. Müşterilerimizin davranışlarına, beklentilerine göre kanallarımızı, servislerimizi ve süreçlerimizi sürekli geliştirmeyi sürdüreceğiz” dedi.

Öte yandan global tüketici teknolojisi ürünleri pazarının 2021 yılında yüzde 12 büyüyerek 898 milyar dolar olduğunu kaydeden Sezgin, Türkiye’de ise sektör hacminin yüzde 27 büyüyerek 113 milyar TL’ye ulaştığını söyledi.

Bu yıl 169 milyon liralık yatırım yapacak

Teknosa’nın stratejik yol haritası ve dönüşüm yolculuğundaki hedefl erinin paylaşıldığı basın toplantısında konuşan Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Timur; dijitalleşme, müşteri deneyimi ve sürdürülebilirliği Teknosa’nın güçlü büyümesi için ana stratejik odaklar olarak gördüklerini belirterek, şunları söyledi: “Teknosa pazaryeri modelini, uzmanlığımıza paralel olarak tüketicilerimizin tüm teknolojik ihtiyaçlarına en kapsamlı şekilde cevap verecek biçimde tasarladık. Yeni iş modelimiz ve müşteri odaklı atılımlarımız, şirketimizin değişen müşteri ihtiyaçlarına daha hızlı ve en iyi şekilde yanıt vermesini sağlarken, çoklu kanal stratejimizde büyüme katalizörü olacak. Bu yıl öncü girişimlerle güçlü bir büyüme hikayesi oluşturmak amacıyla 169 milyon TL’lik yatırım planımız var.”