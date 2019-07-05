Teknosa, elektronik devlerini İstanbul'da ağırladı

05 Temmuz 2019

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, 2012 yılından beri üyesi olduğu ve yıllık 20 milyar Euro’luk cirosu ile dünyanın en büyük elektronik satın alma grubu olan Euronics’in üye ve iş ortaklarını İstanbul’da buluşturdu.

Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan’ın ev sahipliğinde yapılan Euronics’in yıllık toplantısında Almanya’dan Birleşik Arap Emirlikleri’ne, Fransa’dan Rusya’ya 35 ülkeden 180 elektronik perakende lideri, elektronik sektöründeki tüm paydaşlar için gelecek vizyonunu masaya yatırdı. Toplantıda yapılan seçim sonucunda da Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, ikinci kez Euronics yönetim kuruluna girdi.

Euronics İstanbul toplantısının açılışında yaptığı konuşmada Euronics ile 2012 yılından bu yana devam eden stratejik iş birliğinin karşılıklı olarak pozitif değer sağladığına değinen Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, “Türkiye pazarının genç nüfusu ve yeni teknolojilere hızlı adapte olması sayesinde önemli bir büyüme potansiyeli var. Teknosa olarak değişen tüketici eğilimlerine paralel olarak bu potansiyeli omnichannel (çoklu kanal) yapımızla yakalıyor; bu doğrultuda hem Türkiye’ye hem de dünyaya örnek olacak hizmetler geliştiriyoruz.” dedi.

"Türkiye en dinamik pazarlardan biri"

Türkiye’de omnichannel stratejisi ile tüketicinin alışveriş yolculuğunun haritasını çıkardıklarını belirten Gürcan, Türkiye’nin e-ticaretteki potansiyelini katılımcılarla paylaştı. Gürcan; “Geleneksel satışlar yani mağaza satışları piyasaya hakim. Batı Avrupa’da elektronik ürünlerdeki online satış payı yüzde 25 civarında. Türkiye'de ise bu oran hala yüzde 5. Bu tablo, online satışların potansiyelini, büyümeye katkısının artacağını gösteriyor. Ayrıca, online kanalın toplam hacimde payı küçük olmasına rağmen tüketicileri etkileme ve mağazalardaki satışları tetikleme konusunda halihazırda büyük bir gücü var” dedi.

Euronics International Başkanı Hans Carpels ise; “Geçtiğimiz dönem, Euronics için önemli tohumlar ektik. Üyelerimiz ve iş ortaklarımızla yepyeni iş birliklerine imza attık. Veri yönetimi ile birlikte diğer inovasyon önceliklerimize karar verdik. Yıllık toplantımızı ilk kez Türkiye’de yapmamız da çok anlamlı oldu. Türkiye pazarı, Euronics bölgeleri içinde en dinamik, inovasyonlara en hızlı adapte olan pazarlardan biri. Teknosa da dijital altyapısı, yaygın ağı ve geniş müşteri portföyü sayesinde teknoloji perakendeciliğinde yol haritamızı çizerken güçlü bir ortaklık sağlıyor. Teknosa’nın özellikle omnichannel ile yarattığı deneyim, tüketicinin nabzını tutma kabiliyeti ve veri yönetimi konusundaki çalışmaları grubumuzun içindeki farklı ülkelere örnek oluyor” ifadelerini kullandı.

Teknosa bir kez daha Euronics yönetim kurulunda

Toplantılar esnasında 3 yılda bir yapılan yönetim kurulu seçimi de gerçekleştirildi. Seçimler sonucunda Almanya, Fransa, İtalya, Polonya, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsviçre ile birlikte Türkiye de yönetim kurulunda yer aldı ve Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan bir kez daha Yönetim Kurulu Üyesi seçildi. Euronics yönetim kurulunda olan Teknosa, önümüzdeki dönemde de dünya elektronik perakende dünyasında söz sahibi olacak.