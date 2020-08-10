Teknosa ikinci çeyrekte 955 milyon lira ciroya ulaştı

10 Ağustos 2020

Teknosa, e-ticarette bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 580’lik büyüme elde etmesinin de etkisiyle, 2020 yılının ikinci çeyreğinde 955 milyon liralık ciroya ve 27,5 milyon lira esas faaliyet karına ulaştığını duyurdu.

Teknosa'dan yapılan açıklamada, “Yılın ilk altı ayında Teknosa’nın toplam cirosu, geçtiğimiz yılın ilk yarısına oranla yüzde 8,7 artış göstererek 2 milyar 4 milyon liraya ulaştı. 2020 yılının ikinci çeyreğinde online satışlarda geçen yıla kıyasla 6 kata yakın büyüme elde eden şirket, bu büyüme ile birlikte ilk altı aylık online cirosunu da 559 milyon liraya çıkardı.” denildi.