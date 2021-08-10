Teknosa ilk 6 ayda yüzde 49 büyüdü

2020 yılını son 20 yılın en başarılı performansıyla kapatan Teknosa, 2021 yılının ilk 6 ayında da başarı grafiğini yükseltti.

Teknosa, ilk 6 ayda geçen yıla göre yüzde 49’luk büyüme ile 3 milyar TL ciroya ulaştı. Şirket, esas faaliyet kârını yüzde 193’luk bir artışla 112 milyon TL’ye ulaştırırken, e-ticarette de cirosunu 500 milyon TL’ye çıkardı.

Teknosa, salgın nedeniyle alınan tedbirler kapsamında mağaza kapalılıklarının ilk çeyreğe göre daha yoğun olduğu ikinci çeyrekte, 1,5 milyar TL ciro elde etti.

E-ticarette yılın ilk çeyreğine göre satışlarını yüzde 46 artırarak 295 milyon TL ciroya ulaştı ve online satışların perakende cirosu içindeki payı yüzde 21 oldu.

"Sürdürülebilir yatırımları tek tek hayata geçiriyoruz"

Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Timur, "Yeni Neslin Teknosa’sı vizyonu ile müşteri odaklı dönüşüm ve dijitalleşmede attığımız adımlar ile sağlıklı büyümemizi sürdürüyoruz. Pandeminin çeşitli zorluklarına rağmen müşterilerimizi artan teknoloji ihtiyaçlarıyla en sağlıklı ve güvenli koşullarda buluşturmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Timur, "Stratejik yol haritamızdaki alanlarda sürdürülebilir yatırımları tek tek hayata geçiriyoruz. Pandeminin yarattığı zorlu koşullara rağmen kazanılan başarıların mimarı olan Teknosa ekipleri, şirketimizin parlak geleceğinde önemli bir yeri olan ‘pazaryeri’ için yoğun şekilde çalışıyor" açıklamasında bulundu.