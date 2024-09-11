Teknosa ilk entegre raporunu yayımladı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Gelecek Teknosa'da güzel" mottosuyla hazırlanan rapor, şirketin sürdürülebilirlik alanındaki başarılarını ve finansal performansını bir araya getirdi. Teknosa'nın sürdürülebilirlik konusundaki kararlılığını gösteren rapor, şirketin 2023'teki öncelikli konularını, bu konuları nasıl yönettiğini ve paydaşları için yarattığı değeri ortaya koydu.

Rapor, şirketin "2050 Net Sıfır Emisyon ve Sıfır Atık" hedefi doğrultusunda sürdürülebilirlik alanındaki çalışmaları ve performansı ile yarattığı değeri ortaya koyuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Max Speur, şirketin sürdürülebilirlik yolculuğunda ilk entegre raporu yayımlamaktan mutluluk duyduklarını aktardı.

Speur, sürdürülebilirliği tüm faaliyetlerinin merkezine koyduklarını belirterek, "Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz yatırımlarımızı, dijital dönüşüm projelerimizi ve sürdürülebilirlik adımlarımızı bu raporla şeffaf bir biçimde paydaşlarımızın bilgisine sunmaktan memnuniyet duyuyoruz. Rapor, sürdürülebilirlik alanındaki faaliyetlerimizle birlikte BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, BM Kadının Güçlenmesi Prensipleri ve BM Küresel İlkeler Sözleşmesi gibi önemli küresel inisiyatiflere olan katkılarımızı da içeriyor. Sürdürülebilirlik yolculuğumuzda emeği geçen tüm paydaşlarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Teknosa Üst Yöneticisi (CEO) Sitare Sezgin de ilk entegre raporun sadece bugünün değil yarının ihtiyaçlarına da çözüm üretme yolunda atılan önemli bir adım olduğunu belirtti.

Hazırlanan raporla "2050 Net Sıfır Emisyon ve Sıfır Atık" hedeflerine ulaşma konusundaki kararlılıklarını bir kez daha ortaya koyduklarını aktaran Sezgin, şu değerlendirmede bulundu:

"Sürdürülebilirlik konusunda attığımız adımlar sonucu yenilenebilir enerji kullanımını artırırken, karbon ayak izimizi azalttık. Çevresel performansımızı güçlendirdik. CDP İklim Değişikliği Programı'nda Liderlik (A-) puanı ile takdir edilen bir performans sergiledik ve WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Türkiye ile işbirliğimiz sonucunda Genel Müdürlüğümüz için Yeşil Ofis Diploması aldık. Bilime Dayalı Hedefler inisiyatifi (SBTi) ile uyumlu olan kapsam 1 ve 2 emisyonlarını 2030 yılına kadar yüzde 42 azaltma hedefimiz doğrultusunda karbonsuzlaşma yol haritası, döngüsel ekonomi, iklim riskleri ve fırsatları, çifte önemlilik gibi birçok konuda çalışmalar gerçekleştiriyoruz." açıklamasında bulundu.

Toplumsal sorumluluk anlayışlarıyla "Hatay Kuluçka Merkezi" projesiyle depremden etkilenen bölgelerde gençler ve kadınlara eğitim vererek 1250 kişiye ulaştıklarını belirten Sezgin, 'Kadın için Teknoloji' projeleri kapsamında 28 binden fazla kadına dijital okuryazarlık eğitimi sağladıklarını hatırattı.

Bu yıl yatırımlarını 1 milyar liraya çıkararak, dijital dönüşüm ve yenilik odaklı projelerini büyüttüklerine değinen Sezgin, şirketlerinin değer oluşturma sürecini tüm paydaşlarıyla şeffaf ve kapsamlı bir şekilde açıklamaya devam edeceklerini kaydetti.