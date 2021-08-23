Teknosa, İstanbul’daki 37’nci mağazasını açtı

Mağaza yatırımlarına devam eden Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, İstanbul’daki yeni mağazasını Ümraniye Buyaka Alışveriş Merkezi’nde açtı.

Türkiye’de 69 ilde 200’den fazla satış noktasına ulaşan Teknosa, Buyaka ile birlikte İstanbul’daki mağaza sayını 37’ye çıkardı.

Buyaka Alışveriş Merkezi’nde standart formatlı mağaza konseptiyle açılan ve 342 metrekarede hizmet verecek olan Teknosa mağazasında, beyaz eşya dahil tüm ürünleri bulmak mümkün olacak. Marka, bu yıl içinde mağaza ve dijitalleşme yatırımlarını sürdürmeyi planlıyor.