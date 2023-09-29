Teknosa mağaza yatırımlarını sürdürüyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Teknosa, yeni mağazalar açmaya ve mevcut mağazalarını yenileyip büyütmeye devam ediyor. Teknosa son olarak Kahramanmaraş Piazza AVM’deki mağazasını yenileyerek, beyaz eşya dahil binlerce ürünü avantajlı fiyatlar ve katma değerli hizmetlerle tüketicilerin ilgisine sunmaya başladı.

Müşteri beklenti ve ihtiyaçlarına göre güncellenen konsepti ile metrekare olarak büyütülen mağaza, yenilen yüzüyle telekomdan bilgi teknolojilerine, tüketici elektroniğinden küçük ev aletlerine ve aksesuarlara en çok ihtiyaç duyulan teknoloji ürünleri teknolojiseverlerle buluşturuyor.

Teknosa, Türkiye’nin 64 ilinde 190’a yakın satış noktası ve online kanallarıyla tüketicilere hizmet sunuyor.