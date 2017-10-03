TeknoSA müşterilerinin yüzde 65 mobil kanaldan

03 Ekim 2017

TeknoSA Genel Müdürü Bülent Gürcan, Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD) tarafından düzenlenen 4. Perakende Teknolojileri Konferansı'nın açılışında yaptığı konuşmada, perakendede teknolojinin daha fazla kullanıldığı bir çağın yaşanmaya başladığını, teknolojinin geçmişe göre daha fazla entegre yapıda ve çok daha fazla müşteri odaklı olmak zorunda olduğunu söyledi.

Gürcan, "Neden hayatımızda perakende teknoloji önem kazanmaya başladı. Çünkü artık hayatımıza internet girdi. Müşteriler son derece daha uyanık, daha bilgili şekilde mağazalarımıza geliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin 46 milyon internet kullanıcısı ve yüzde 58 penetrasyon oranı ile dünyada çok önemli bir oyuncu olduğunu belirten Gürcan, "Aslında dünyada nüfus olarak 19. ülkeyiz ama internet nüfusunda 17. ülkeyiz. Dolayısıyla dijitale, teknolojiye, internet kullanımına son derece yatkın bir nüfusumuz var." şeklinde konuştu.

Gürcan, teknolojinin bundan sonra TeknoSA'da ve tüm perakende yaşamında çok daha fazla yer alacağını kaydetti.

Özellikle son 1 yılda yapmış oldukları altyapı yatırımlarında TeknoSA.com'un meyvelerini verdiğini kaydeden Gürcan, "Şu anda ziyaretlerin yüzde 65'i mobil kanaldan geliyor. 2003 yılında kurduk biz TeknoSA.com'u. Ayda yaklaşık 10 milyon civarında ziyaretçi alıyor ve mobilde 1,5 milyon kişinin cep telefonunda yüklenmiş vaziyette. Dolayısıyla biz ona 1,5 milyon mağazamız var diyoruz. Müşterilerimizin ceplerinde onlara çok yakın çalışıyoruz." diye konuştu.

"2017 dijital dönüşüm için yatırım yılı oldu"

Turkcell Satış Geliştirme Lideri Alper Şahin de geçen yılın Turkcell için bir planlama ve strateji belirleme yılı olduğunu belirterek, 2017 yılının da dijital dönüşüm için bu planların hayata geçtiği bir yatırım yılı olduğunu ifade etti.

Dijital dönüşümün önemini vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Biz de müşterilerimiz için mağaza dönüşümüne girdik. Yıl sonuna kadar bin mağazayı dönüştürmeyi hedefliyoruz. Çalışanlarımıza da çok ciddi yatırım yapıyoruz. Turkcell Akademi'de çalışanlarımıza ciddi eğitimler veriyoruz. Altyapılarımızda da dönüşüm yapıyoruz. Amacımız mağazalarımızı uçtan uca daha yönetibilir hale getirmek. Bu dijital dönüşüm ile mağazalarımızda satılan her bir ürün Turcell'in kontrolünden geçmiş olacak."

Kaynak: AA