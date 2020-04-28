Teknosa, online’ı 10’a katladı

28 Nisan 2020

Selenay YAĞCI

İSTANBUL - Salgın sürecinde çalışanlarının ve toplumun sağlığına yönelik mağazalarını geçici olarak kapatan Teknosa, online kanal üzerinden satış ve hizmetlerine devam ediyor. Bugüne kadar dijitalleşme, çoklu kanal altyapısı ve veri analitiğine yaptıkları önemli yatırımlar sayesinde bu dönemi olabildiğince iyi geçirdiklerini belirten Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, Teknosa. com ve mobil platformları üzerinden yaptıkları satışlarda bazı ürün gruplarında 10 kata varan artışlar olduğunu ifade etti. Gürcan, “Covid-19 salgını, belki birkaç yıl sonra yaşanacak alışveriş alışkanlıkları değişimlerini inanılmaz derece hızlandırmış oldu” dedi.

Tüketici davranışları değişti

Bu dönemde, Teknosa.com’un hem trafik hem de satış olarak oldukça hareketlendiğini belirten Gürcan, “Salgını, tüm sektörleri olduğu gibi teknoloji perakende sektörünü de olumsuz etkiledi. Biz bu zor zamanlarda dijitalleşme sayesinde değişime hızla adapte olup müşterilerimize ihtiyaçları doğrultusunda hizmet ve fayda üretmeye devam edebiliyoruz” dedi. Online alışverişçi kitlesinin koşullar gereği arttığını ifade eden Gürcan, şöyle devam etti: “İlk kez online alışveriş yapan, ilk kez online eğitim alan, ilk kez online görüntülü toplantı yapan pek çok insan var. Salgından çok önce dijitale yatırımlar yaptık. Dijitalleşme yatırımlarımıza doğru zamanda, doğru şekilde başlamanın avantajını görüyoruz. Dijitalleşme ve omnichannel stratejisiyle kendimizi bugünlere hazırladık. Mağazalarımız kapalı olsa da online kanaldan müşterilerimizi ihtiyaçlarıyla buluşturarak internet mağazamızda iyi bir performans çizgisi yakaladık.”

Gürcan, teknoloji ihtiyaçlarının alışverişi yapılan ürün gruplarına da hızlıca yansıdığını söyleyerek, “Bu dönemde tıraş makinelerine ve saç kesme ürünlerinde online satışlar, geçen döneme göre yaklaşık 10 kat arttı. Şarjlı süpürgeler satışlarda yaklaşık 9 kat artışla teknoloji alışverişlerinde başı çekiyor. Notebook'larda satış artışında yüzde 500’lere yaklaştık. Gaming notebooklarda satış artışı bu oranın da üzerinde. Televizyonlarda da 5 kat satış artışları gören ürün grupları var” şeklinde konuştu.

Ek vergileri karşı ekstra kampanya



Oyun konsollarına, hoparlörlere getirilen ek gümrük vergisiyle ilgili de konuşan Gürcan, “Bazı ürün grupları için getirilen ek vergiler, kademeli olarak fiyat artışını da beraberinde getirecektir. Ancak amacımız her zaman olduğu gibi bundan sonra da en son teknolojiyi en uygun fiyatlarla tüketicilere ulaştırabilmek. Bu çerçevede müşterilerimizle buluşturduğumuz kampanyalarla teknoloji severlerin bu artışlardan minimum etkilenmesine yönelik çalışıyoruz” dedi.