Teknosa, pazar yeri ile e-ticaret hacmini 5 katına çıkaracak

Teknosa, oluşturduğu Teknosa pazar yeri ile e-ticaret hacmini 5 katına çıkarmayı hedefliyor. Dijitalleşme, müşteri deneyimi ve sürdürülebilirliği Teknosa'nın güçlü büyümesi için ana stratejik odaklar olarak gördüklerini söyleyen Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Timur, “Dijital dönüşümümüzle online yetkinliklerimizi artırmayı, mağazalarımızla birlikte dijital deneyim sunmayı ve böylelikle hem müşteri deneyimini hem de tüm operasyonlarımızı akıllı, verimli hale getirmeyi odağımıza alıyoruz. Müşteri deneyiminde bizi farklılaştıran, Türkiye’nin elektronik ürünlerdeki en büyük servis ekosistemini oluşturmak için gereken tüm adımları kararlılıkla atıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Bu yıl dönüşüm yolculuklarında önemli kilometre taşı olan pazar yeri iş modelini müşterileriyle buluşturduklarını kaydeden Timur, Teknosa pazar yeri modelini tüketicilerin tüm teknolojik ihtiyaçlarına en kapsamlı şekilde cevap verecek biçimde tasarladıklarını aktardı. Pazar yeri ile e-ticaret hacimlerini 3 yıl içinde 5 katına çıkarmayı hedeflediklerini belirten Timur, "Bu yıl öncü girişimlerle güçlü bir büyüme hikayesi oluşturmak amacıyla 169 milyon TL'lik yatırım planımız var. Yatırımlarımızda sürdürülebilirlik kriterlerini merkeze koymaya, ülkemiz ve paydaşlarımız için daha fazla değer yaratmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Dijitalleşme, müşteri deneyimi ve sürdürülebilirliğin ana stratejik odak alanlarını oluşturduğunu belirten Timur, bugün Teknosa'nın sisteminde 18 milyonu aşkın müşterisi olduğunu bildirdi.

"Pazar yeri iş modelimizle fark oluşturacağız"

Teknosa Genel Müdürü Sitare Sezgin de müşterilerin teknolojiye dair ihtiyacı olan tüm ürün ve hizmetleri bütünsel bir deneyimle sunacak yapılanmayı oluşturduklarına dikkat çekti.

2 bin 300'ü aşkın çalışan, 69 ilde 200'e yakın mağaza, teknosa.com ve mobil platformlarla müşterilerine alışveriş deneyimi yaşatmak istediklerini söyleyen Sezgin, bu çerçevede müşteri odaklı dijital dönüşüm çalışmalarını hızlandırdıklarını kaydetti.

Dijital dönüşümlerinde önemli yeri olan The Boston Consulting Group (BCG) ile birlikte çalışarak tasarladıkları ve hayata geçirdikleri pazar yeri modeliyle teknoloji ekosistemindeki tüm ürün ve hizmetleri bütünsel bir deneyim ve Teknosa güvencesiyle müşterilere sunmayı hedeflediklerini belirten Sezgin, devamında şunları söyledi: “Ürün çeşitliliğimizi şimdiden 10 kat artırdık. Hobi-eğlence ürünleri, anne-bebek ürünleri, spor & outdoor ürünleri, eğitim teknolojileri ve mobilya gibi farklı ürün gruplarında yepyeni ürünleri de müşterilerimize sunmaya başladık. Bu senenin sonuna kadar teknosa.com'daki ürün sayımızı 20 katına çıkarmış olacağız. 3 yıl sonunda teknosa.com'da müşterilerimize sunduğumuz ürün çeşitliliğini en az 400 bine ulaştırmayı planlıyoruz. Bizim diğer pazar yerlerine göre önemli farklarımızdan biri yaygın mağaza ağına sahip olmamız. Mağazaları olan pazar yeri iş modelimizle fark oluşturacağız. Önümüzdeki süreçte pazar yeri operasyonları ile mağaza operasyonlarımızı evlendirerek pazar yerini de kapsayan kesintisiz çoklu kanal deneyimi sunacağız. Sadece dijital kanallarımızın trafiğini 3 yılda en az 2 kat artırmayı ve 1 milyon yeni müşteri kazanmayı planlıyoruz. Müşteri deneyiminde çıtayı yükseltmek için sunduğumuz servis kapsamıyla da sektörden ayrışıyoruz. Şu anda Teknosa’dan alınsın ya da alınmasın, teknoloji ürünlerine hem garanti içi hem garanti dışı bakım-onarım hizmeti sunarak sektörden farklılaşıyoruz. Kısa vadede Tekno Hizmet çatısı altında çeşitlendireceğimiz servislerimizi dijital kanallarımıza taşıyıp, tek tıkla servis dönemini başlatacağız. 18 milyondan fazla müşterimizin davranışlarına, beklentilerine göre kanallarımızı, servislerimizi ve süreçlerimizi sürekli geliştirmeyi sürdüreceğiz."