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Teknosa ve Akbank Mobil iş birliği

Türkiye'de dijital bankacılık ve perakende sektörü işbirliklerine bir yenisi daha eklendi. Akbank müşterileri, Akbank Mobil'den ulaşacakları online Teknosa mağazasından yaptıkları alışverişlerde kredi ya da havale ile ödeme yapabilecekler.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Geleceğin bankacılık deneyimini geliştirmek için projeler geliştiren Akbank, mobil bankacılık uygulamasına online Teknosa mağazasından alışveriş özelliği ekledi. Bugüne kadar birçok sektörden lider  şirketlerle iş birliğine imza atarak müşterilerine yeni hizmet  modelleri sunduklarını belirten Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce "Müşterilerimizin finansal ihtiyaçları ve alışveriş deneyimlerini her  geçen gün iyileştiriyoruz. Artık müşterilerimiz Akbank Mobil'deki Teknosa online mağazasından beğendikleri teknoloji ürünlerini seçip  ister kredi ister havale ile alışverişlerini yapabilecekler." dedi.

"Akbank Mobil'deki alışveriş mağazalarını çeşitlendiriyoruz"

Yüce, Akbank'ın uzun zamandır bu konuda projeler geliştirdiğini  söylerken, "Pandemiyle birlikte tüketicilerin pek çok alanda olduğu  gibi finans alanında da dijital çözümlere yönelme eğilimi hızlı bir  şekilde arttı. Özellikle mobil bankacılık kullanımında büyük ivmelenme  gözlemledik. Akbank olarak her dört ihtiyaç kredisinin üçünü dijital  kanallarımız üzerinden kullandırıyoruz. Artık müşterilerimiz  bizlerden, bankacılık ve bankacılık dışı farklı platformlar ve  servisler arasında geçişkenlik sağlayan yenilikçi, hayatı  kolaylaştıran servisler talep ediyor. Bu nedenle günümüz dünyasında  bankaların bankacılık dışı sektörlerle yapacağı işbirlikleri büyük  önem taşıyor. Biz de Akbank Mobil'de yer alan mağazaları çeşitlendirip  müşterilerimizin alışverişlerinde akışkan bir deneyim sunmayı çok  önemsiyoruz. Teknosa işbirliğimiz ile birlikte Teknosa'nın bize özel  hazırladığı online mağazasına artık Akbank Mobil'den erişim  sağlanabiliyor. Müşterilerimize Akbank Mobil'den sunduğumuz pazar  yerleri ile alışverişlerinde farklı ödeme çözümleri ile uçtan uca  destek verebiliyoruz." diye konuştu. 