Teknosa'da kasım ayının yıldızı belli oldu

Teknosa'da kasım ayı boyunca süren kampanyalarda adetsel olarak en çok akıllı telefonlar ilgi gördü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre Teknosa, büyük kampanyaların gerçekleştirildiği kasım ayı boyunca fırsat ve avantajlarını genişleterek telekomdan beyaz eşyaya, TV'den aksesuara binlerce ürünü tüketicilerle buluşturdu.

Teknosa'nın kasım ayı verilerine göre, tüketiciler adetsel olarak en çok akıllı telefon satın aldı. Akıllı telefonları sırasıyla cep telefonu şarj cihazları, LCD TV'ler, bluetooth kulaklıklar ve cep telefonu kılıfları takip etti.

Akıllı telefonlarda ekran boyutuna göre en çok 6-6.5 inç arası ürünler tercih edildi. Özellikle salgınla birlikte daha büyük ekranların tercih edildiği TV'lerde, 50-55 arası ekran boyutuna ve 4K çözünürlüğe sahip modeller yoğun ilgi gördü.

Teknosa'nın kasım fırsatları pek çok ürün grubunu da hareketlendirdi. Geçen yıla göre en çok artış lazer epilasyon ve epilatör cihazları, PlayStation oyunları, kablosuz kulak içi kulaklıklar, saç şekillendirme makineleri, kahve makineleri ve giyilebilir aksesuarlarda yaşandı. Çamaşır, kurutma ve bulaşık makineleri, şarjlı süpürgeler, erkek bakım kitleri, robot süpürgeler, blender setleri ve fritözler de öne çıktı.

Küçük ev aletleri kategorisi detaylı incelendiğinde ise kasım ayının yıldızı erkek bakım kitleri oldu. Bu ürünü sırasıyla fritöz, şarjlı süpürge, elektrikli süpürge ve robot süpürge takip etti.

Verilen bilgiye göre, yaş grupları arasında tercih edilen ürünler açısından çok büyük farklar olmasa da LCD TV tercihlerinde bu durum değişti. Kasım ayında LCD TV ürün grubu 18-35 yaş grubundaki tüketicilerin en çok tercih ettiği 4'üncü, 46-45 yaş grubundaki tüketicilerin en çok tercih ettiği 3'üncü ürün grubu olurken, 55 yaş üstü grubun listesinde 2'nci sıraya kadar yükseldi.

Teknosa'da geçen yılın kasım ayına göre adetsel olarak en çok artan ilk 10 ürün grubu; akıllı saat aksesuarları, fritöz, tam otomatik espresso makinesi, tıraş aksesuarları, giyilebilir aksesuarlar, cep telefonu aksesuarları, akıllı saat, smoothie blender, konsol aksesuar, kablosuz kulak üstü kulaklık olarak sıralandı.