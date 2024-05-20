Teknosa’dan 1 milyar TL yatırım, e-ticarette 2 kat büyüme hedefi

Teknosa, 2019 yılından bu yana sürdürdüğü dönüşüm programını, ‘Dijital Odaklı Dönüşüm’ fazıyla güçlendiriyor. Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, güçlü finansallara sahip çoklu kanallı bir perakendeciye dönüşmek amacıyla başlattığı programda, 2023 yılı üçüncü çeyrek itibarıyla dijital altyapı ve çözümlere odaklandı. Teknosa, ‘Dijital Odaklı Dönüşüm’ programı kapsamında dijital ve deneyim odaklı mağazacılık, pazaryeri, kanallar arası geçişkenlik, tedarik zinciri ve yapay zeka konularında gerçekleştirdiği yeniliklerini artırarak sürdürecek.

“Her alanda performansımızı artırdık”

Teknosa’nın 2023 finansal sonuçlarının açıklandığı ve 2024 hedeflerinin paylaşıldığı basın toplantısında konuşan Teknosa CEO’su Sitare Sezgin, dijitalleşme, müşteri deneyimi ve sürdürülebilirlik odağıyla istikrarlı bir biçimde büyüdüklerini belirterek, şunları söyledi:

“2023 yılında ciromuzu enflasyon muhasebesine göre düzenlenmiş sonuçlara göre 47,3 milyar TL’ye, net kârımızı ise 748 milyon TL’ye çıkardık. E-ticaret brüt işlem hacmimizi (GMV) ise yüzde 68 oranında artırarak, yaklaşık 10,1 milyar TL’ye taşıdık. 2019 yılından bu yana uyguladığımız dönüşüm programımızın başarılı sonuçlarını görmekten mutluluk duyuyoruz. ‘Finansal ve Operasyonel’, ‘Servis ve Özel Marka’, ‘Dijital Kanallarda Pazaryeri’ ve 2023 yılı üçüncü çeyrekte başlattığımız ‘Dijital Odaklı Dönüşüm’ başlığında uçtan uca yeniliklere imza atıyoruz. Dönüşüm programını uyguladığımız 4,5 yıl içinde her alanda performansımızı artırdık. Web sitemizdeki trafik 2 kat arttı. Müşteri sayımızda yaklaşık %45 artış oldu. Periyodik olarak yapılan değerlendirme ve ölçümlerde NPS yani Tavsiye Edilme Skorumuz 30 puan arttı. Pazaryeri dahil e-ticaret payımız 2,3 kat artış gösterdi. Pazar payımızda 1,5 puan artış oldu. Bu yıl da dijital altyapı ve çözümlere odaklanarak, şirketimizi güçlü fiziksel varlığa sahip dijital tüketici elektroniği platformuna dönüştürmeye devam ediyoruz.”

“Yeni kategorilerle büyümek istiyoruz”

2024 yılında 1 milyar TL yatırım planladıklarını belirten Sitare Sezgin, dijitalleşme, çoklu kanalda müşteri deneyimi, teknolojik altyapı, IT, yapay zeka çözümleri, mağaza açılışları ve renovasyonları için yatırım yapmaya devam edeceklerini vurguladı. 2024 yılında da pazarın üzerinde büyüyerek, sürdürülebilir kârlılığı korumak istediklerini belirten Sezgin, şöyle konuştu:

“Sektörümüzdeki ilk teknoloji odaklı pazaryerinde ürün çeşitliliğimizi 36 kat artırıp, 200 bin adede çıkardık. Uzun vadede hedefimiz Teknosa’yı pazaryerinde oluşturduğumuz yeni kategorilerle büyütmek. Yakın zamanda wellbeing için ürün gamımızı genişleterek, teknosa.com’da özel bir sekme açtık. Bu yeniliğimizle Türkiye’de kendi sektörümüzde wellbeing konusunu sahiplenen ilk şirket olduk. Pazaryeri ile daha da güçlendirdiğimiz dijital kanallarımızla e-ticaret brüt işlem hacmimizi 2 katına çıkarmayı hedefliyoruz. Diğer yandan mağaza ağımızı gelişen trendlere uygun olarak dönüştürmeye devam ediyoruz. 2022 yılı ikinci yarısından itibaren 28 mağazamızı dijital konsepte dönüştürdük. Sektörde bir ilk olan yeni dijital mağaza konseptimiz çok daha rahat, dijital, erişilebilir ve sürdürülebilir bir yapıya sahip.”

“Teknoloji erkek işi değildir”

Teknosa’nın tüm işlerinin merkezinde sürdürülebilirlik olduğunu vurgulayan Sezgin, şu bilgileri paylaştı:

“2050 yılına kadar ‘Net Sıfır Emisyon’a ulaşmak istiyoruz. Bunun için de yenilenebilir enerji, enerji tasarrufu, atık yönetimi ve döngüsel ekonomiye katkı sunan uygulamaları hayata geçiriyoruz. İlk kez 2022 yılında raporlama yaptığımız Karbon Saydamlık Projesi (CDP -Carbon Disclosure Project) İklim Değişikliği programında skorumuzu A- (liderlik) seviyesine yükselttik. Adana Sabancı mağazamızın çatısına GES kurduk. Burada kurduğumuz paneller yılda yaklaşık 58 hanenin tüketimine eşdeğer olarak yıllık 175 bin kWh elektrik üretimi yapıyor. Lojistik merkezimiz ile 80 mağazamızda yenilebilir enerji kullanıyoruz. İklimlendirme sektöründeki öncü markamız İklimsa ile Güneş Enerjisi Sistemleri alanında güçlü iş birlikleriyle yolumuza devam ediyoruz. ‘Teknoloji erkek işi değildir’ diyoruz. Genel Müdürlükteki yöneticilerimizin %52’si, orta kademe yöneticilerimizin %40’tan fazlası kadın çalışanlardan oluşuyor. Habitat Derneği ile birlikte Türkiye genelinde yürüttüğümüz ‘Kadın için Teknoloji’ projemiz 17’nci yılını doldurdu. Bugüne kadar 30 bini aşkın kadına teknoloji eğitimi verdik. Ülkemiz ve paydaşlarımız için daha fazla değer yaratan bir Teknosa hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz.”