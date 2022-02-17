Teknosa’dan 131,5 milyon lira net kâr

Teknosa, dijitalleşme ve tüm kanallarda mükemmel müşteri deneyimi konusunda yürüttüğü çalışmaların da katkısıyla 2021’de başarılı bir performansa sergiledi. Bu süreçte birçok yeniliği hayata geçiren Teknosa, istikrarlı büyümesini 2021’in son çeyreğinde de sürdürdü.

2021 yıl sonu itibarıyla cirosunu bir önceki yıla göre yüzde 34 artışla 7,5 milyar TL’ye çıkaran Teknosa’nın net kârı 131,5 milyon TL’ye ulaştı. 2021 yılında e-ticarette de 1,1 milyar TL seviyesinde ciro elde eden Teknosa’da online satışların perakende cirosu içindeki payı yüzde 15,3 olarak gerçekleşti.

Geçen yıl üzerinde çalışmaya başladığı, teknoloji uzmanlığı ve sunacağı bütünsel deneyim ile Türkiye’de kendi sektöründe ilk olan pazaryerini Şubat 2022’de tüketicilerle buluşturan Teknosa, bu yıl 169 milyon TL’lik güçlü yatırım planıyla istikrarlı büyümesini sürdürecek.

“Yatırımda güçlü, dönüşümde öncü olacağız”

Şirketin finansal performansını değerlendiren Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Timur, dijitalleşme ve dönüşüm hamleleriyle kalıcı ve sürdürülebilir büyüme modeline sahip bir Teknosa yarattıklarını söyledi.

Başarı grafiklerini istikrarlı bir biçimde yükselttiklerine dikkat çeken Timur, şunları kaydetti: “Yatırımlarda hız kesmediğimiz 2021 yılında da sağlıklı büyümemizi sürdürdük. Türkiye’nin teknoloji adresi olmamızı sağlayan çalışanlarımıza, paydaşlarımıza ve bizlere güvenen müşterilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. 2022 yılında da mevcut işlerimizi geliştirerek, etki alanımızı genişleterek ve işimizi dönüştürerek sürdürülebilir büyümeye odaklanacak, yatırımlarımızı buna göre şekillendireceğiz. Bu yıl, geçen yıl gerçekleştirdiğimiz 70 milyon TL’lik yatırımın yaklaşık 2,5 katı seviyesinde 169 milyon TL’lik güçlü bir yatırım planlıyoruz. Şirketimizin mevcut performansını maksimize ederken, gelecekte işimize değer katacak dönüşüm projelerine, teknolojiye ve insan kaynağına dönük yatırımlara ağırlık vereceğiz. Mağazalarımızda ve online kanallarımızda fijital deneyim sunma stratejimizin bir parçası olarak tüketicilerimizle buluşturduğumuz, kendi sektöründe ilk olan pazaryerimizde, teknoloji ekosistemindeki tüm ürün ve hizmetleri Teknosa güvencesiyle müşterilerimize sunmayı hedefliyoruz. ‘Yatırımda güçlü, dönüşümde öncü’ olup, Teknosa’yı ileriye taşıyacak adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz.”

“Mağazaları olan dijital bir platforma dönüşüyoruz”

Teknosa Genel Müdürü Sitare Sezgin ise, 2021 yılında hem istikrarlı bir performans yakaladıklarını hem de müşteri memnuniyetinde önemli bir yol kat ettiklerini belirtti. Stratejik yol haritalarının temelinde müşteri deneyimi, dijitalleşme ve sürdürülebilirliğin olduğunu söyleyen Sezgin, “Bu çerçevede 2021 yılında tüketicilerimize yenilikçi hizmetler sunarak, mağaza, websitesi ve mobil uygulamada online-offline kanal ayrımı olmaksızın mükemmel müşteri deneyimini artıracak geliştirmelerimize devam ettik. Veri analitiği yetkinliklerimizle müşterilerimizin ihtiyaçlarını anlama, deneyim haritalarını çıkarma ve müşteri ilişkileri yönetiminde fark yaratmaya odaklandık. Bu çerçevede tasarladığımız yeni sadakat programımız TeknoClub’ı lanse ettik ve sisteme üye olan müşterilerimize alışveriş eğilimlerine göre ayrıcalıklar sunduk. Yeni Neslin Teknosa’sı vizyonuyla mağazaları olan, insan kaynağı ile güçlü dijital bir platforma dönüşüm konusunda güçlü bir adım atıyoruz. Pazaryerimizi, Teknosa’nın uzmanlığına paralel olarak teknoloji alanında uzmanlaşmış, tüketicilerin tüm teknoloji ihtiyaçlarını en kapsamlı şekilde adresleyecek şekilde tasarladık. Pazaryeri dönüşümü, servis gelişimi ve tüm kanallarda müşteri deneyimini daha da güçlendirmek için atacağımız adımlarla, başta müşterilerimiz ve tüm ekosistemimiz için daha fazla değer yaratmayı sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.