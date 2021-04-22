Teknosa'dan e-ticaret pazaryeri yatırımı kararı

Teknosa, bünyesinde pazar yeri oluşturma konusunda yatırım yapılması kararı aldı.

Şirketten yapılan açıklamada, üç yıllık dönem içerisinde ana stratejik önceliklerden biri olarak, pazaryeri yetkinliklerinin oluşturulması için çalışmalara başlanmasına karar verildiği belirtildi. Açıklamada pazar yerinin üçüncü kişi yatırımlarının teknosa.com üzerinden satış yapabilmesine imkan tanınacağı edildi.

Teknosa'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Elektronik perakendeciliğinde müşterilerimizin karşısına daha güçlü ürün yelpazesiyle çıkmak, değişen müşteri ihtiyaçlarına en hızlı ve uygun şekilde cevap vermek ve hızlı büyüyen e-ticareti çoklu kanal stratejisinin odağına koyarak müşterilerimize en iyi değeri sunma arzumuz sonucu, Teknosa bünyesinde pazaryeri oluşturma konusunda yatırım yapılmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda; önümüzdeki üç yıllık dönem içerisinde ana stratejik önceliklerimizden biri olarak, Teknosa'nın güçlü perakendecilik kaslarını daha da ileriye taşıyacak şekilde pazaryeri yetkinliklerinin oluşturulması için çalışmalara başlanması Teknosa Yönetim Kurulu'nca 21.04.2021 tarihinde görüşülerek karara bağlanmıştır.

Üçüncü kişi satıcıların Teknosa müşterilerine teknosa.com üzerinden elektronik ürün satışı gerçekleştirmelerine imkan tanımak ve böylece Teknosa müşterilerinin ihtiyaçlarını en kapsamlı şekilde adreslemek üzere tasarlanan pazaryeri, Teknosa‘nın mağazacılık ve çevrimiçi kanallardaki mevcut güçlü yetkinliklerine de etkin bir şekilde entegre olacak ve sektörde pek çok ilki hayata geçiriyor olacaktır. Bu sayede başta müşterilerimiz için olmak üzere, tüm paydaşlarımız için çok daha güçlü bir değer yaratılması amaçlanmaktadır."