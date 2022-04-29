Teknosa’dan ilk çeyrekte 2,8 milyar liralık ciro

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, istikrarlı büyümesini sürdürüyor. Teknosa, dijitalleşme ve benzersiz müşteri deneyimi odağıyla hayata geçirdiği yenilikler neticesinde, ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 95 büyümeyle 2,8 milyar TL ciroya ulaştı ve 58 milyon TL net kâr elde etti.

Öte yandan Teknosa, pazaryeri yetkinlikleriyle güçlendirmeye başladığı e-ticaret cirosunu da ilk çeyrekte yüzde 35’lik artışla 272,8 milyon TL’ye çıkardı.

“Sürdürülebilir yatırımlarla değer yaratmaya devam edeceğiz”

İlk çeyrek sonuçlarını değerlendiren Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Timur, 2021 yılındaki büyümenin üzerine, bu yılın ilk çeyreğinde 2021’in aynı döneme göre cirolarını yaklaşık ikiye katladıklarını bildirdi.

Şubat ayında hayata geçirdikleri pazaryeri iş modeliyle müşterilerine daha fazla değer sunmaya başladıklarını kaydeden Timur, “Sektörümüzde ilk olan teknoloji odaklı pazaryerimiz ile mağaza operasyonlarımızı da yakın zamanda evlendirip, fijital deneyimde öncü adımlar atmayı planlıyoruz. Müşteri deneyiminde bizi farklılaştıran servis alanında da Türkiye’nin elektronik ürünlerdeki en büyük servis ekosistemini oluşturmak için gereken tüm adımları kararlılıkla atıyoruz. Önümüzdeki fırsatları değerlendirmeye, sürdürülebilir yatırımlarla değer yaratmaya devam edeceğiz.”

Teknosa.com’da sunulan ürün sayısı 12 kata çıktı

Teknosa Genel Müdürü Sitare Sezgin de müşteri deneyimi ve dijitalleşmeyle fark yaratmaya, pazaryeri dönüşümü ile etki alanını büyütmeye odaklandıklarını söyledi.

Dijitalleşme ve müşteri deneyiminde attıkları adımlarla ilk çeyrekte büyüye devam ettiklerini belirten Sezgin, 2,8 milyar TL ciroya ulaştıklarını bildirdi. E-ticarette de yüzde 35 büyüme yakaladıklarını kaydeden Sezgin, şöyle konuştu: “Ocak ayının sonunda dijital kanallarımızı yenileyerek müşteri deneyimini daha da iyileştirdik. Şubat ayında da sektörümüzde bir ilk olarak teknosa.com’a pazaryeri yetkinliklerini ekleyerek önerdiğimiz ürün ve teklifleri zenginleştirmeye başladık. Teknosa.com’da diğer satıcılarla birlikte sunduğumuz ürün sayısı yılın başına göre 12 katına çıktı. Pazaryerimiz, önümüzdeki dönemde yeni ürün ve hizmetlerle gelişirken, mağaza entegrasyonu ve sosyal ticaret gibi yeni fazlarla güçlenecek. Başta dijital kanallar olmak üzere tüm iş hacmimiz büyürken, ekosistemimiz için daha fazla değer yaratmamıza imkan verecek. Müşterilerimize her kanalda benzersiz deneyim sunmak için mağaza yatırımlarına da öncelik veriyoruz. Yakın zamanda müşterilerimizi daha dijital, daha sürdürülebilir, onlar için alışveriş deneyimini daha üst seviyeye çıkaracak yeni mağaza konseptimizle buluşturacağız. Türkiye’nin dijitalleşmede hız kazandığı süreçte, müşterilerimizin istedikleri kanaldan teknolojiye en hızlı, en güvenli ve en iyi deneyimle erişmesi için atılımlarımızı sürdüreceğiz.”