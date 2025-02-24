Teknosa'nın 2024 cirosu 69 milyar lirayı aştı

Teknosa, 2024'te enflasyonun üzerinde büyüme sergileyerek, cirosunu önceki yıla göre yüzde 2 reel artışla 69,4 milyar liraya yükseltti. Şirket, e-ticarette toplam 13,3 milyar lira brüt işlem hacmi kaydetti.

Stok yönetimiyle brüt kâr marjında önemli iyileşme sağlayan şirket, disiplinli operasyonel gider yönetimiyle geçen yıla göre yüzde 87 artış sağlayarak, 2,9 milyar lira Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar'a (FAVÖK) ulaştı. Şirket, etkin net işletme sermayesi yönetimi sayesinde geçen yılı 2,2 milyar lira net nakit pozisyonuyla tamamladı.

Konuya dair açıklamada bulunan Şirket Üst Yöneticisi (CEO) Sitare Sezgin, "Verimlilik odaklı yatırım stratejimizle önceliğimizi dijitalleşme, çoklu kanalda müşteri deneyimi, teknolojik altyapı, bilgi teknolojileri ve gelecek nesil yapay zeka çözümlerine verdik. Mağaza açılışları ve renovasyonlar dahil olmak üzere toplam 863 milyon lira tutarında yatırım gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

"Bilge'yi ekibimize dahil ettik"

"2024'te 23 mağazamıza dokunarak bugüne kadar toplamda 68 mağazamızı dijital konseptimizle yeniledik" diyen Sezgin, "2024'te Türkiye'nin ilk yapay zeka destekli dijital satış danışmanı asistanı Bilge'yi ekibimize dahil ettik. Kısa süre önce, Bilge 2.0 'Satış Sihirbazı' olarak adlandırdığımız aracı da ekiplerimizin kullanıma sunduk. Bilge ile satış ekiplerimizi satış öncesine hazırlarken, Satış Sihirbazı ile ürün teknik bilgileri, kampanyalar, ödeme seçenekleri gibi konuları satış anında gerçek zamanlı olarak sunmaya başladık."

Üretken yapay zeka tabanlı chatbot ile müşterilere en iyi hizmeti yaşattıklarını aktaran Sezgin, çeşitli kampanyalar ve yenilikçi finansman çözümleriyle de müşterilerin yanında olduklarını belirtti.