Teknosa'nın net kârı, ilk 9 ayda yüzde 68 arttı

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, 2021 yılı ilk dokuz ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre Teknosa, net kârını yüzde 68 artırarak, 27 milyon TL’ye çıkardı. Bu dönemde yüzde 35’lik büyüme ile 5 milyar TL ciroya ulaşan Teknosa, e-ticarette de 664 milyon TL ciroya ulaştı.

Üçüncü çeyrekte ise yüzde 18’lik büyüme ile 2 milyar TL ciro gerçekleştiren Teknosa, 29,5 milyon TL seviyesinde net kâr elde etti. E-ticarette de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14’lük bir büyüme yakalayan Teknosa, 167 milyon TL’lik ciroya ulaştı.

2021 yılı ilk 9 aylık sonuçlarını değerlendiren Teknosa Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Timur, yeni ve sürdürülebilir yatırımlarla Teknosa’yı daha da ileriye taşıyacak adımları cesaretle attıklarını söyledi.

“Paydaşlarımıza daha fazla değer yaratmayı hedefliyoruz”

Teknosa Genel Müdürü Sitare Sezgin de Teknosa’nın başarı grafiğini yükseltmeye devam ettiğini belirterek, “Büyüme ve kârlılıkta yakalanan istikrarlı performans ile birlikte müşteri memnuniyeti ve NPS-net tavsiye skorlarımızdaki büyük artış ilerlediğimiz yolun ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Üçüncü çeyrekte de yeni mağazalar ve CarrefourSA marketlerinde yeni satış noktaları açtık. Türkiye’nin 69 ilinde 200’den fazla satış noktasında müşterilerimize en iyi hizmeti sunmak için mağazalarımızda dijitalleşme projelerine de ağırlık veriyoruz. Hedefimiz, dijitalleşme ve sürdürülebilirliği odağa alan faaliyetlerimiz ile içinde bulunduğumuz toplum ve tüm paydaşlarımız için daha fazla değer yaratmak.” diye konuştu.