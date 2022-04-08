Teknosa’ya ait Adana Sabancı İş Merkezi’de temiz enerji üretimi başladı

Enerjisa Enerji ile Teknosa, çevreye saygılı yaklaşımla yeni bir işbirliğine imza attı. İşimin Enerjisi çatısı altında sunduğu ürünlerle müşterilerinin enerji tüketiminde tasarruf sağlayarak yenilenebilir enerji kullanımını artıran çözümler sunan Enerjisa Enerji’nin Güneş Enerjisi Santrali uygulaması, Teknosa’nın mağazasının da bulunduğu Sabancı İş Merkezi’nde hayata geçti.

Enerji Performans Modeli ile kurulan güneş enerjisi santrali sayesinde Teknosa’nın kendi elektriğini üreterek enerji tasarrufu konusunda sektöre rol model olması bekleniyor. Adana Sabancı İş Merkezi’nin çatısına kurulan 320 adet panelin, yılda yaklaşık 58 hanenin tüketimine eşdeğer olarak yıllık 174.931 kWh elektrik üretimi yapması planlanıyor. Proje sayesinde 94 ton karbon salımının engellenmesi öngörülüyor.

Enerji Performans Modeli kapsamında, yatırım finansmanı Enerjisa Enerji tarafından karşılanan santralin bakım ve işletmesi de sözleşme süresi boyunca yine Enerjisa Enerji tarafından yürütülecek.

“Ürünlerimizle müşterilerimizin yatırım maliyetini hafifletiyoruz”

Teknosa ile hayata geçirdikleri projeyle ilgili açıklama yapan Enerjisa Enerji CEO’su Murat Pınar, “Bugün sürdürülebilir bir dünya için enerji en kritik sektörlerin başında geliyor ve enerji dünyası yenilikçi ve çevreci çözümlerle şekilleniyor. Enerjisa olarak biz de bu dönüşüme öncülük etme vizyonumuzla İşimin Enerjisi çatısı altında yenilikçi ürünlerle hayata geçirdiğimiz tüm projelerde enerji verimliliği, tasarruf, karbon salımının azaltılması ve sürdürülebilirlik kavramlarını kendimize rehber edindik. Bu kapsamda yaptığımız başlıca uygulamalara bakarsak, öncelikle ana sorumluluğumuzu sürdürülebilir ürün ve hizmetlerle işimizi büyütürken, daha akıllı ve yeşil bir gelecek hedefine katkıda bulunmak olarak görüyoruz. Yenilikçi ürünlerimizle müşterilerimizin yatırım maliyetini hafifleterek, enerji verimliliği yatırımlarından da tasarruf etmelerine olanak sağlıyoruz. Teknosa ile geçtiğimiz sene LED dönüşüm projeleri ile başlattığımız iş birliğimizi Güneş Enerji Santrali (GES) ile bir adım öteye taşımaktan ayrıca çok memnunuz.” Şeklinde konuştu.

“Değer yaratmayı sürdüreceğiz”

Teknosa CEO’su Sitare Sezgin ise, işbirliğine ilişkin şunları söyledi: “Amaç odaklı bir şirket olarak yol haritamızda sürdürülebilirliği temel alıyoruz. İşlerimizi, yatırımlarımızı çevreye ve topluma katkı açısından değerlendiriyoruz. Çevre alanında doğal kaynakların tasarruflu kullanımı, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, döngüsel ekonomiye katkı konularına odaklanıyoruz. Emisyonlarımızın yaklaşık yüze 80’i elektrik tüketimi kaynaklı olduğu için öncelikle elektrik tüketimimizi azaltmaya ve yeşil enerji kullanımına öncelik veriyoruz. Bu bağlamda yeşil enerji kullanım miktarımızı artırmak adına Enerjisa işbirliğiyle Adana Sabancı İş Merkezi’ndeki güneş enerjisi ile elektrik üretimini hayata geçirmenin mutluluğu içindeyiz. Bu projemizin yanı sıra yine Enerjisa ile işbirliğimiz kapsamında Enerjisa abonesi olan mağazalarımız dahil 80 yerleşkemizde elektrik enerjisini yenilenebilir kaynaklardan temin edeceğiz. Bu adımla da 2022 enerji tüketim tahminlerine göre toplam tüketimimizin yüzde 38’ini yenilenebilir kaynaklardan elde edeceğiz. Çalışanlarımız, paydaşlarımız, toplum için daha fazla değer yaratmayı sürdüreceğiz.”