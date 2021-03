Teksan, ABD pazarını Chicago’dan yönetecek

Yakaladığı istikrarlı büyüme performasını 2020'de de sürdüren Teksan, ihracattaki gücünü yurt dışında açtığı ofislerle artırıyor. Geliştirdiği ürünleri 130’dan fazla ülkeye ihraç eden Teksan, İngiltere’nin ardından ABD’de de ofis açtı. Chicago Illinois merkezli Teksan USA LLC, ABD’nin diğer eyaletlerinde de distribütörler aracılığıyla Teksan'ın enerji çözümlerini pazara sunacak. İlk etapta Kuzey Amerika pazarına giriş yapmayı hedefleyen marka, mevcut pazarlarından Latin Amerika’da da ABD ofisinin desteği ile pazar payını artırmayı planlıyor.

Türkiye'de yatırımları devam ederken yurt dışı faaliyetlerini de hızlandırdıklarını söyleyen Teksan Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Ata Tuncer, yıllık 15 bin adet ile Türkiye’nin en fazla jeneratör üretim kapasitesine sahip olduklarını belirtti. İstanbul ve Kocaeli’nde bulunan iki fabrikada üretim yaptıklarını anlatan Tuncer, ürünlerin yüzde 70’ini Grönland’dan Yeni Zelanda’ya kadar çok geniş bir coğrafyada 130’dan fazla ülkeye ihraç ettiklerini bildirdi.

"ABD'ye 20 milyon dolarlık ihracat planlıyoruz"

İlk yurtdışı satış ofis ve depoları 2019 yılının sonunda İngiltere’de açtıklarını hatırlatan Tuncer, "Teksan UK ile sadece 1 yıl gibi kısa bir sürede bölgeye olan ihracatımızı yüzde 100 artırdık. Ayrıca jeneratör ve enerji çözümleri sektörünün İngiltere’deki temsilcisi olan AMPS Derneği’nin (The Association of Manufacturers and Suppliers of Power Systems and Ancillary Equipment)Yönetim Kurulu üyeleri arasına katıldık. Global büyüme hedeflerimize ek olarak tüm bu başarılardan aldığımız motivasyon ile ikinci yurtdışı ofisimizi ABD-Chicago’da açtık. Teksan USA LLC şirketi olarak hizmet verecek ofisimizi sektörümüzün tecrübeli isimlerinden Anıl Üstün’e emanet ettik. Uzun süredir bölgede çalışan ve pazarın dinamiklerini çok iyi bilen Anıl Üstün ve ekibinin kısa sürede bizi hedeflerimize taşıyacağına inanıyoruz. Diğer eyaletlerde distribütörler aracılığıyla satış ve pazarlama faaliyetlerimizi destekleyerek Kuzey ve Güney Amerika’da genişlemeyi, ABD’ye önümüzdeki 5 yılda 20 milyon dolarlık ihracat yapmayı planlıyoruz. Ürün ve hizmet kalitemizle ülkemizin bayrağını yurt dışında dalgalandırmayı misyon ediniyoruz. Önümüzdeki süreçte farklı bölgelerde açacağımız yeni ofislerimizle bu misyonumuzu sürdüreceğiz.”