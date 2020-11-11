Teksan, Ar-Ge'ye en çok yatırım yapanlar arasında 219'uncu

11 Kasım 2020

Turkishtime Dergisi, şirketlerin Ar-Ge karnesini ortaya çıkardığı araştırması 'Ar-Ge 250'nin sonuçlarını açıkladı. Buna göre, kesintisiz güç sektöründe ilk 250 arasına girmeyi başaran Teksan, 2019 yılındaki yaklaşık 6,4 milyon TL’lik Ar-Ge harcaması ile listenin 219'uncu sırasında yer aldı.

Konuyla ilgili Teksan'dan yapılan açıklamaya göre Teksan, 2005 yılında kurduğu Ar-Ge merkezi, 2017 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tescil edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Teksan Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Ata Tuncer; Ar-Ge, inovasyon ve teknolojinin şirket kültürlerinin ayrılmaz birer parçası olduğunu söyledi.

Ford ECOTORQ serisi jeneratörlerin ihracatına başladı

Türkiye’de Ar-Ge’ye en çok yatırım yapan şirketlerden biri olduklarına dikkat çeken Tuncer, şu ifadeleri kullandı: "Yeni fikirler geliştirme konusunda oldukça yetenekli bir Ar-Ge ekibine sahibiz. Katma değer yaratacak fikirlerin projelendirildiği Ar-Ge merkezimizde kendi markamızın yanı sıra Ar-Ge birikimimizden yararlanmak isteyen başka firmalar için de mühendislik hizmeti veriyoruz. Firmamızın üç adet tamamlanmış, 3 adet de devam eden TÜBİTAK Projesi bulunuyor. Bu kapsamda tamamladığımız tüm projeleri ticarileştirip ihraç edilir hale getirdik. Çalışmaları devam eden projelerimiz de sadece proje olarak kalmayacak. Ticari bir ürüne dönüşüp ülke ekonomimize katkı sağlayacak. Diğer yandan ana ürün kalemlerimizin yerli ikamesinin sağlanması amacıyla da çalışmalar yürütüyoruz. Ar-Ge merkezimizin kurulduğu 2017 yılından itibaren yurtiçi motor tedarikimiz her yıl hızla artıyor. Teksan Ar-Ge ekibimizin Ford Otosan Ar-Ge ekibi ile geliştirdiği yerli motorlu Ford ECOTORQ serisi jeneratörlerimiz bu yönde önemli bir adım olup yakın zamanda Ford ECOTORQ serisi jeneratörlerimizde ihracata başlamanın da gururunu da yaşıyoruz.”