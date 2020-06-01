Teksan, değişim yönetimi sistemi ile verimlilik hedefliyor

01 Haziran 2020

Enerji çözümleri sektöründe faaliyet gösteren Teksan, değişim yönetimi ile rekabette bir adım öne geçmeyi hedefliyor. Teksan Değişim Yönetimi (TDY), şirketin tüm üretim-lojistik süreçlerini iyileştirirken kalite, verimlilik, güvenlik ve teslimatın sürekli olarak geliştirilmesini amaçlıyor. 2019 yılının ortalarında başlayan sistem, şirketin tüm birimlerindeki çalışanlarının da dahil olduğu bir mükemmeliyet ekosistemi yaratmayı ve verimliliği maksimum seviyeye çıkarmayı hedefliyor. Yalın Üretim temelleri ile şekillenen ve 10 yıllık bir sürece göre planlanan Teksan Değişim Yönetimi’nin dört ana direğini “iş güvenliği”, “kalite”, “maliyet” ve “teslimat” oluşturuyor.

TDY ile 2019’da yaklaşık 4 milyon euro tasarruf sağlandı

Sistemin şirket vizyonunda olduğu gibi “önce insan”a odaklandığını söyleyen Teksan Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Ata Tuncer şunları söyledi: “Teksan Değişim Yönetimi, tedarikten müşterilerimize uzanan tüm akışları kapsayan başlı başına bir üretim ve yönetim sistemi. Güvenli çalışma ortamından mutlu çalışanlara, kayıp ve maliyet analizinden üretim verimliliğine, lojistikten teslimata kayıpları azaltarak maksimum kapasite ile üretimi hedefliyoruz. Şirketimizin sürdürülebilir büyüme hedeflerine özel yapılandırılan Teksan Değişim Yönetimi, alanında uzman yöneticilerin liderliğinde yürütülmektedir. TDY kapsamında 2019 yılı boyunca yönetsel pozisyonlar da dahil tüm çalışanlarımıza 17 bin saatlik eğitim verdik. Çalışanlarımızı yeni sisteme hazırlamayı amaçlayan eğitimler; problem çözme teknikleri, proje planlama eğitimleri, Kaizen eğitimleri gibi geniş bir yelpazede yapıldı. 2020 yılında iç eğitmenler tarafından verilmek üzere hazırlanan eğitim programımız da oldukça geniş kapsamlı bir bakış açısı sunuyor. Geçen yıl şirket genelinde yaklaşık 350 projeyi hayata geçirdik ve bu projelerden yaklaşık 4 milyon euro tasarruf sağladık. Gerek öneri gerekse diğer iyileştirmeler anlamında iyi bir başlangıç olduğunu düşünüyoruz.”

Teksan’ın Değişim Yönetimi ile verimliliği en üst düzeye çıkaracağını söyleyen Ebru Ata Tuncer, “Yenilik ve sürekli gelişim şirketimizin DNA’sında var. Teksan Değişim Yönetimi de yaşayan ve kendini sürekli yenileyen, iyileştiren bir yapı vaat ediyor. Bu açıdan büyüme hedeflerimizi destekleyeceğine inanıyoruz. Çalışanlarımızın da kısa sürede sahiplendiği sistem sayesinde faaliyette olduğumuz pazarlarda rekabet gücümüzü artırarak önümüzdeki birkaç yıl içerisinde satışlarımızı ve pazar payımızı büyütmeyi hedefliyoruz” dedi.