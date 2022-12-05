Teksan, enerji depolama sistemleri pazarında büyüyecek

Yaşamın kesintisiz sürmesi ve sanayinin çarklarının dönmesi için gerekli olan enerjide arz güvenliği ve sürdürülebilirliğinin sağlanması hayati öneme sahip. Dünyanın ve Türkiye’nin gündeminde ilk sıralarda yer alan enerjinin depolanması ve batarya sistemleri, bu açıdan büyük önem taşıyor. Enerji çözümleri sektörünün inovatif şirketi Teksan, yeni ürünü TESS ile batarya ve enerji depolama sistemleri sektörüne hızlı bir giriş yaptı. Türkiye’de bu alanda hizmet veren ilk üç şirket arasına girmeyi hedefleyen şirket, enerji arz ve talebinin dengelenmesi noktasında da güvenilir bir çözüm ortağı olacak.

Pazara sundukları yeni ürünleri TESS ile ilgili bilgi veren Teksan Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Ata Tuncer, açıklamasında şunları söyledi: “Enerjinin sürekliliğinin hayati önem taşıdığı günümüzde, elektrik enerjisinin depolanmasını sağlayan sistemlerin önemi giderek artıyor. Uzun süren bir hazırlık döneminin ardından yeni ürünümüz TESS’i (Teksan Enerji Depolama Sistemleri) pazara sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Şirketimiz açısından yeni bir büyüme alanını ifade eden TESS ile enerji çözümleri sektöründeki yerimizi perçinleyeceğiz. Türkiye ve dünyada hızlı bir büyüme potansiyeli bulunan bu pazarın en büyük oyuncuları arasında yer almayı hedefliyoruz.”