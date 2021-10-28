Teksan enerji depolamada hibrit sistemlere odaklandı

İstanbul ve Kocaeli’deki fabrikalarında toplam 60 bin metrekareye ulaşan kapalı alanda, yıllık 15 bin jenaretör üretim kapasitesine sahip olan Teksan, Türkiye genelinde 10 bölge müdürlüğü ve 20 bayi ile reel sektörden gelen talepleri karşılıyor. Teksan Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Ata Tuncer, enerji sektöründe yeni trend, kojenerasyon ve trijenerasyon sistemleri ile birlikte fotovoltaik (PV) ve depolama sistemlerinin hibrit olarak çalıştırılması yönünde geliştirmeler yaptıklarını söyledi. Yakın zamanda fabrikalarında mikro şebeke şeklinde bu sistemi kurup devreye almayı planladıklarını dile getiren Tuncer, “İstanbul’daki fabrikamızın çatısında kurulumunu gerçekleştireceğimiz 120 kWp güçte güneş panelleri/GES ve halihazırda devrede olan kojenerasyon sisteminin eş zamanlı çalışması ile fabrikamızın enerjisini en verimli şekilde üretmeye, aynı zamanda ısınma ihtiyacımızı karşılamaya devam edeceğiz. İlk olarak kendi fabrikamızda kurulumunu gerçekleştireceğimiz sistemlerin üretimi noktasında da Ar-Ge çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Yeni güç çözümleriyle portföyünü genişletecek

Kocaeli fabrikalarının üretim kapasitesini artırmayı hedeflediklerini belirten Tuncer, “Aynı zamanda şu anda İstanbul fabrikamızda yürütülen metal işleme atölyesini Kocaeli fabrikamıza taşınmayı planlıyoruz. Böylece İstanbul-Kocaeli arasındaki ürün taşıma trafiğini azaltmış olacağız” şeklinde konuştu. Kesintisiz güç çözümlerinde sanayi tesisleri, hastaneler, havalimanları, bankalar, veri merkezlerinin yanı sıra büyük konut projeleri inşaat ve alt yapı çalışmalarının da enerji alanında çözüm ortakları olduğunu söyleyen Tuncer, “Katma değer yaratacak fikirlerin projelendirildiği Ar-Ge merkezimizde kendi markamızın yanı sıra Ar-Ge birikimimizden yararlanmak isteyen başka firmalar için de mühendislik hizmeti veriyoruz. Firmamızın üç adet tamamlanmış, üç adet de devam eden TÜBİTAK Projesi bulunuyor. Bugünün ihtiyaçlarına cevap veren çözümler üretirken geleceğin teknolojilerini geliştirmek için de tüm enerjimizle çalışıyoruz. Akıllı mikro şebeke sistemlerinden çeşitli elektrik depolama sistemlerine kadar birçok yeni ürün üzerinde çalışmalarımız sürüyor. 2022 yılında uzmanı olduğumuz jeneratör ve türevi ürünlerin dışında birçok güç çözümleriyle müşterilerimizin karşında olacağız” şeklinde konuştu.

130 ülkeye ihracat yapıyor

Ürünlerinin yüzde 70’ini Grönland’dan Yeni Zelanda’ya kadar çok geniş bir coğrafyada 130’dan fazla ülkeye ihraç ettiklerine vurgu yapan Tuncer, “Avrupa, Ortadoğu, Rusya ve Türki Cumhuriyetler, Kuzey ve Orta Afrika gibi yakın pazarlar yanında Güney Amerika ve Asya ülkelerine gerçekleştirdiğimiz satışlarla ihracat pazarlarımızı çeşitlendiriyoruz. Dünya genelinde yaygın bir bayi ağımız var. Ayrıca 2019 yılında İngiltere’de, bu yılın başında ise ABD’de faaliyete geçen ofislerimiz aracılığıyla dünya jeneratör ve enerji çözümleri pazarındaki yerimizi daha da güçlendirmek hedefindeyiz. Uzakdoğu pazarındaki büyümeyi ve yeni gelişmeleri de yakından izliyoruz” açıklamasında bulundu.

Teksan Teknoloji sınıfını kurduk

Kesintisiz enerji sektörüne nitelikli eleman bulmak adına önemli çalışmalar yaptıklarına dikkat çeken Ebru Ata Tuncer şunları söyledi: “Bu sorunun giderilmesi için eğitim anlayışıyla örtüştüğümüz Topkapı Okulları ile yaptığımız görüşmeler sonucunda nitelikli mesleki eğitime ve öğrencilerimizin gelişimlerine destek vermek amacıyla Teksan Teknoloji Sınıfı’nı kurduk. Eğitim kadrosunun hassasiyeti, öğrencilerimizin potansiyeli ve Teksan olarak uygulamalı eğitim imkanı, makine ve ekipman desteğimiz ile sınıfımızdan mezun olacak öğrencilerimizin sanayimize önemli katkılar sunacağına inanıyoruz. Öğrencilerimizin mesleki gelişimleri yanında bireysel gelişimleri ve kariyer yolculuklarına da destek olmayı hedefliyoruz.”