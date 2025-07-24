Teksan, güvenilir güç çözümlerini genişletti
Dizel jeneratör ile üretime 1994 yılında başlayan Teksan, son yıllarda portatif jeneratörler, taşınabilir güç istasyonları ve enerji depolama sistemleri TESS'i de ürün portföyüne ekleyerek devam ediyor.
Doğal gaz, biyogaz, kojenerasyon ve trijenerasyon sistemleri gibi yüzde 90’a varan enerji verimliliği sağlayan çözümler sunan Teksan, ayrıca mobil aydınlatma kuleleri, hibrit enerji sistemleri, mikro şebeke çözümleri, portatif jeneratörler, taşınabilir güç istasyonları da imal ediyor. Bununla birlikte şirket, güneş panellerinin yanı sıra en yeni batarya enerji depolama sistemi olan TESS’i de müşterilerine sunuyor. Teksan’ın kiralık mobil jeneratör ürün ailesi ise düşük karbon salımı ve çevre dostu Stage V ile ABD Tier 4 standartlarına uygun ürünler içeriyor.
Küresel kiralama pazarındaki geniş deneyimi sayesinde Teksan, farklı koşullara özel olarak uyarlanmış yüksek performanslı güç çözümleriyle her ortamda kesintisiz çalışmayı ve güvenilirliği garanti altına alıyor. Yaklaşık 70 bin metrekarelik üretim alanına sahip fabrikalarında şirket, yıllık 15 bin jeneratör üretim kapasitesiyle faaliyet gösteriyor. ABD ve İngiltere’deki bölge ofislerinin yanı sıra güçlü bayi ağıyla altı kıtada, 140’tan fazla ülkede faaliyet gösteren Teksan, mühendislik ve teknoloji şirketi kimliğiyle birçok ulusal ve uluslararası büyük altyapı projesinde çözüm ortağı olarak yer alıyor.
Zorlu bölgesel koşullar, değişken hava şartları, yıkıcı doğal afetler karşısında dahi sorunsuz çalışan kalitesi ve güvenilirliği sayesinde Teksan, birçok küresel projede tercih edilen bir marka konumuna ulaştı. Bölge gerekliliklerine yönelik çözümler üretme noktasında adımlar atan Teksan, 140’tan fazla ülkeye ürün satışı yapması nedeniyle 9.0 büyüklüğündeki depremlere dayanıklı ürünleriyle ihtiyaç anında güvenilir enerjiyi kesintisiz olarak sunabiliyor. Sürekli gelişim ve inovasyon felsefesini uzun yıllar önce benimseyen Teksan, günümüzün ihtiyaçlarını karşılayan çözümler üretirken, güçlü Ar-Ge odaklı yapısıyla geleceğin teknolojilerine de önemli yatırımlar yapıyor.
Teksan, dünyanın dört bir yanındaki zorlu projelerden küçük bir eve kadar her ihtiyaca yönelik doğru çözümleri sunmak için 30 yılı aşkın süredir deneyim ve uzmanlığını kullanıyor. Güç üretiminde yüksek kaliteli, katma değerli çözümler geliştiren bir mühendislik şirketi olarak Teksan, enerji sorunlarının olduğu her yerde ve her zaman güvenilir çözüm ortağı olmayı hedefliyor.
Teksan, beklentileri aşan satış performansı gösterdi
Teksan, 2025 yılının ilk yarısında hem Türkiye’de hem de yurtdışı pazarlarda gösterdiği performansla dikkat çekti. Küresel ölçekte yaşanan daralmaya rağmen şirket satış hedeflerini aşarak istikrarlı büyümesini sürdürdü. Teksan, yurt dışı pazarlarda etkinliğini artırdı. Avrupa’dan Ortadoğu’ya, Afrika’dan Güney Amerika’ya kadar birçok coğrafyada pazar payını büyüten şirket, dünyanın önde gelen projelerine güvenilir enerji çözümleri sunarak, küresel çözüm ortağı kimliğini pekiştirdi.
Teksan’da yeni dönem, yeni heyecan
Şirketin 2025 yılı genel kurul toplantısı çerçevesinde Teksan’da yeni bir adım atıldı. Şirketin kurucuları 4 Haziran 2025 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Ata görevini Burak Başeğmezler’e ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Özcan Başeğmezler görevini Elif Ata Erduran’a devretti. “Güvenilir Enerji” yolculuğunu ikinci kuşağa devreden şirkette değişimler ile birlikte yeni Yönetim Kurulu Başkanı Burak Başeğmezler oldu. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Elif Ata Erduran ile birlikte yeni yönetim kurulu üyeleri ise Yunus Teksan, Ebru Ata Tuncer, Başak Kösebay ve Üyesi Süleyman Yalçın Kozanlı oldu.