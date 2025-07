Teksan, güvenilir güç çözümlerini genişletti

Takip Et

Doğal gaz, biyogaz, ko­jenerasyon ve trijenerasyon sistemleri gibi yüzde 90’a va­ran enerji verimliliği sağlayan çözümler sunan Teksan, ayrı­ca mobil aydınlatma kuleleri, hibrit enerji sistemleri, mikro şebeke çözümleri, portatif je­neratörler, taşınabilir güç is­tasyonları da imal ediyor. Bu­nunla birlikte şirket, güneş panellerinin yanı sıra en yeni batarya enerji depolama sis­temi olan TESS’i de müşteri­lerine sunuyor. Teksan’ın ki­ralık mobil jeneratör ürün ai­lesi ise düşük karbon salımı ve çevre dostu Stage V ile ABD Tier 4 standartlarına uygun ürünler içeriyor.

Küresel kiralama pazarın­daki geniş deneyimi sayesin­de Teksan, farklı koşullara özel olarak uyarlanmış yük­sek performanslı güç çözüm­leriyle her ortamda kesinti­siz çalışmayı ve güvenilirliği garanti altına alıyor. Yaklaşık 70 bin metrekarelik üretim alanına sahip fabrikaların­da şirket, yıllık 15 bin jenera­tör üretim kapasitesiyle fa­aliyet gösteriyor. ABD ve İn­giltere’deki bölge ofislerinin yanı sıra güçlü bayi ağıyla al­tı kıtada, 140’tan fazla ülke­de faaliyet gösteren Teksan, mühendislik ve teknoloji şir­keti kimliğiyle birçok ulusal ve uluslararası büyük altyapı projesinde çözüm ortağı ola­rak yer alıyor.

Zorlu bölgesel koşullar, de­ğişken hava şartları, yıkıcı do­ğal afetler karşısında dahi so­runsuz çalışan kalitesi ve gü­venilirliği sayesinde Teksan, birçok küresel projede tercih edilen bir marka konumuna ulaştı. Bölge gereklilikleri­ne yönelik çözümler üretme noktasında adımlar atan Tek­san, 140’tan fazla ülkeye ürün satışı yapması nedeniyle 9.0 büyüklüğündeki depremle­re dayanıklı ürünleriyle ihti­yaç anında güvenilir enerjiyi kesintisiz olarak sunabiliyor. Sürekli gelişim ve inovasyon felsefesini uzun yıllar önce benimseyen Teksan, günü­müzün ihtiyaçlarını karşıla­yan çözümler üretirken, güç­lü Ar-Ge odaklı yapısıyla ge­leceğin teknolojilerine de önemli yatırımlar yapıyor.

Teksan, dünyanın dört bir yanındaki zorlu projelerden küçük bir eve kadar her ihti­yaca yönelik doğru çözümleri sunmak için 30 yılı aşkın sü­redir deneyim ve uzmanlığı­nı kullanıyor. Güç üretiminde yüksek kaliteli, katma değer­li çözümler geliştiren bir mü­hendislik şirketi olarak Tek­san, enerji sorunlarının ol­duğu her yerde ve her zaman güvenilir çözüm ortağı olma­yı hedefliyor.

Teksan, beklentileri aşan satış performansı gösterdi

Teksan, 2025 yılının ilk ya­rısında hem Türkiye’de hem de yurtdışı pazarlarda gös­terdiği performansla dikkat çekti. Küresel ölçekte yaşa­nan daralmaya rağmen şir­ket satış hedeflerini aşarak istikrarlı büyümesini sür­dürdü. Teksan, yurt dışı pa­zarlarda etkinliğini artırdı. Avrupa’dan Ortadoğu’ya, Af­rika’dan Güney Amerika’ya kadar birçok coğrafyada pa­zar payını büyüten şirket, dünyanın önde gelen projele­rine güvenilir enerji çözümle­ri sunarak, küresel çözüm or­tağı kimliğini pekiştirdi.

Teksan’da yeni dönem, yeni heyecan

Şirketin 2025 yılı genel kurul toplantısı çerçevesinde Teksan’da yeni bir adım atıldı. Şirketin kurucuları 4 Haziran 2025 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Ata görevini Burak Başeğmezler’e ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Özcan Başeğmezler görevini Elif Ata Erduran’a devretti. “Güvenilir Enerji” yolculuğunu ikinci kuşağa devreden şirkette değişimler ile birlikte yeni Yönetim Kurulu Başkanı Burak Başeğmezler oldu. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Elif Ata Erduran ile birlikte yeni yönetim kurulu üyeleri ise Yunus Teksan, Ebru Ata Tuncer, Başak Kösebay ve Üyesi Süleyman Yalçın Kozanlı oldu.