Teksan'dan 3 kıta yerli motorlu jeneratör ihracatı

Jeneratör pazarının motordaki dışa bağımlılığını azaltacak yerli ürünleri ile ihracata odaklanan Teksan Jenaratör, yerli üretim jeneratörlerini Asya, Avrupa, Afrika kıtalarında 130'dan fazla ülkeye ihraç ediyor. Yeni pazarlara açılmaya yönelik çalışmalarına devam eden ve üretiminin yüzde 65’ini ihraç eden şirket, İhracatın En Hızlı Büyüyen Firmaları arasında yer alıyor. Global büyüme hedefleri doğrultusunda ilkini İngiltere’de açtığı yurtdışı ofisleri ile Teksan, yakın gelecekte ihracatta çarpan etkisi yakalamayı hedefliyor.

Teksan Jeneratör'den yapılan açıklamaya göre, jeneratör sektöründe en büyük ithal kalemini motor oluşturuyor. Teksan, yerli üretim Yavuz Motor’un yanı sıra Ford Otosan ile birlikte jeneratörde kullanmak üzere geliştirdiği Ecotorq motoru ile 75 - 550 kVA güç aralığındaki yerli motorlu jeneratör setleri ile dışa bağımlılığı azaltmaya katkı sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Teksan Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Ata Tuncer, Türkiye ekonomisine katma değer sağlamanın ve istihdamı artırmanın en büyük amaçlarından biri olduğunu vurguladı. Türkiye'de ürettikleri ürünleri dış pazarlara sunarak hem Türkiye'nin tanıtımını yaptıklarını hem de ekonomisine katkı sağladıklarını söyleyen Tuncer, "Avrupa, Ortadoğu, Rusya ve Türk cumhuriyetleri, Kuzey ve Orta Afrika gibi yakın pazarların yanında Güney Amerika ve Asya ülkelerine gerçekleştirdiğimiz satışlarla ihracat pazarlarımızı çeşitlendiriyoruz. Dünya genelinde yaygın bir bayii ağımız var. Bunun yanında Turquality Destek Programı kapsamında ilkini İngiltere’nin Birmingham şehrinde açtığımız yurtdışı ofislerimizle küresel pazardan aldığımız payı artırmak niyetindeyiz. Önümüzdeki dönemde yeni ofislerimizle ihracat atağımızı katlayacağız.” dedi.

"Yerli motor yapan firmalarımızı destekliyoruz"

COVID-19 salgınıyla birlikte ülkeler bazında yaşanan içe kapanmanın yerli üretimin önemini teyit ettiğini belirten Ebru Ata Tuncer, her zaman yerli üretime öncelik veren bir firma olduklarına dikkat çekti. Sektör olarak ithalatın en büyük kalemini motorun oluşturduğunu aktaran Tuncer, "Teksan olarak yerli motor yapan firmalarımızı destekliyor ve gerçekleştirdiğimiz iş birlikleriyle dışa bağımlılığı azaltma noktasında önemli adımlar atıyoruz. Bu ürünlerimizi Asya, Avrupa, Afrika kıtalarına ihraç ederek 2019 yılına göre bu alanda yüzde 30’un üzerinde bir artış yakaladık. Yerli jeneratörlerimiz Türkiye pazarının yanı sıra yurt dışında da büyük ilgi ile karşılandı. Önümüzdeki süreçte pandeminin etkisinin azalması ve normalleşmenin gerçekleşmesi ile birlikte bu alanda çok daha büyük ihracat rakamlarına ulaşabileceğimizi düşünüyoruz.” şeklinde konuştu.