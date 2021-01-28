Tekstil atölyeleri akıllanıyor

Mehmet Nabi BATUK



MERSİN - Hazır giyim ve konfeksiyon sektörüne yönelik endüstriyel dikiş makineleri ve otomatları tedarik eden ve tam teşekküllü tekstil atölyeleri kuran Astaş Juki, son olarak Endüstri 4.0 teknolojisine uygun olarak geliştirdiği makinelerle atölyeleri akıllı hale getirecek. Yeni makineler içerisinde özellikle veri alışverişini baz alan modellerin, 2021 yılının en çok tercih edilen endüstriyel dikiş makinesi olmasını beklediklerini ifade eden Astaş Juki Bölge Distribütörü ve Asgün Tekstil Makinaları Genel Müdürü Can Emin Özeren, Juki 7000A ile Juki 9000C makine modellerinin kullanıcılarına iplik tasarrufu, düşük enerji tüketimi avantajları sağladığını söyledi. Tekstil atölyelerini akıllı tesislere dönüştürecek yeni nesil makinelerinin ayrıca daha sessiz çalışma özellikleri ile hem çalışma kalitesi hem de personel sağlığı standartlarını artıracağına dikkat çeken Özeren, “2021 yılında birçok iş ortağımızın üretim hatlarındaki Juki'nin eski teknolojilerini, yeni model makine serilerimiz ile değiştireceğini öngörüyoruz. Bu kapsamda özellikle 7000A modelimizin yüksek satış rakamlarına ulaşmasını hedefl iyoruz. Önümüzdeki süreçte daha çok güncel ve aktüel teknolojiye sahip ürünlerimizle yeni bir satış ve pazarlama stratejisi yürüteceğiz” dedi.

Tercih oranı artıyor

Astaş Juki’nin Çukurova ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri’ndeki en önemli distribütörlerinden biri olduklarını ifade eden Özeren, cirolarının yüzde 80’inin serbest bölge ve yurtdışı satışlarından oluştuğunu belirtti.

Sadece Mersin Serbest Bölgesi’nde 7 binin üzerinde dikiş makinelerinin kullanımda olduğunu bildiren Özeren, Mersin Serbest Bölge’de faaliyet gösteren hazır giyim işletmelerinde ise yüzde 90 oranında pazar paylarının bulunduğunu belirtti. Özeren, “Mersin genelinde hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün yüzde 75’i Juki'yi tercih ediyor. Ayrıca yatırım teşvik belgesi kullanan Güney ve Güneydoğu Anadolu’daki firmaların pandemi nedeniyle duraksayan yatırım sürecini de düşündüğümüzde 2021 yılı itibarıyla yurt içindeki hareketliliğin yeniden hızlanmasını bekliyoruz. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden aldığımız siparişleri ayrıca Mersin’den direkt karşılayarak firmaları yüksek navlun maliyetlerinden kurtarıyoruz” diye konuştu.

Kafkas coğrafyasında büyümek istiyor

SON yıllarda Balkanlar’da gerçekleştirdikleri yatırımlarla Arnavutluk ve Makedonya’da yüksek satış oranlarına ulaştıklarını belirten Can Emin Özeren, 2020 yılında Arnavutluk pazarında gerçekleştirdikleri maske otomatları ile yüksek işlem hacimlerine ulaştıklarını bildirdi. Bu pazarda konfeksiyon makineleri ürün grubunda yeni siparişler almaya devam ettiklerini aktaran Özeren, şunları söyledi: “İlerleyen dönemlerde pandemide biriken talebin de devreye girmesiyle Balkanlar’daki konumumuzu güçlendirmeyi hedefl iyoruz. Bu hedef ile özellikle Sırbistan’dan Bulgaristan’a kadar uzanan coğrafyada da ihracat payımızı daha artırmak için özel çalışmalar yürütüyoruz. Balkanlar dışında Kafk aslar'a açılmak için yeni girişimler başlattık. İhracat yaptığımız ülke sayısını 2021 yılının sonuna kadar 5’ten 12’ye çıkartmayı planlıyoruz.” Astaş Juki’nin tescilli markası ASTRON’un sahip olduğu fiyat avantajı ve ürün kalitesi ile Uzakdoğu menşeli ürünlere karşı pazar paylarını her geçen gün artırdığını ifade eden Özeren, “Juki’nin teknolojisi ile 40 yıllık tecrübemizi birleştirerek eş değerlerinden çok daha yüksek kalite ve performans değerlerine sahip en az yüzde 70 yerli katkı oranı ile endüstriyel dikiş otomatları imal ediyoruz” diye konuştu.