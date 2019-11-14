Tekstil devi Aster, Yalçın’ı satın alıyor

14 Kasım 2019

Kerim ÜLKER

Türkiye’nin en önemli tekstil şirketlerinden Aster, yurtdışıdna olduğu kadar iç pazarda da üretim anlamında büyüyor. Geçtiğimiz yıllarda Sırbistan’da tesis kuran, İngiltere’de de mağaza açan Aster Tekstil, şimdi de İstanbul’da üretim yapan kimya şirketi Yalçın Tekstil Boya ve Apre adlı firmayı alıyor.

Anlaşma sağlanırsa, Aster, Yalçın Tekstil’in tamamını bünyesine katacak. 2016’da Sırbistan’da 7.2 milyon euroluk tesis kuran Aster’in geçmişi 1993 yılına dayanıyor. İstanbul’un yanı sıra Londra’daki İş Geliştirme merkezli bulunan Aster’in aylık 2 milyon adetlik üretim kapasitesi var.

Dünyaca ünlü dev markalarla çalışıyor

5 binden fazla iş ortağı olan Aster’in koleksiyon listesinde Marks & Spencer, Esprit, TopShop, Sandra, Zara, Gerry Weber, H & M gibi ünlü marka ve zincirler var. 2014’te İngiltere’deki ilk mağazasını açan firmanın markası ise War The Robe (WR-Kıyafetlerin Savaşı). Türkiye’nin ilk 10 ihracatçı şirketi arasında bulunan Aster’in uluslararası yatırımlarıyla cirosu 100 milyon eurounun üzerinde.

Aster’in satın almak için görüştüğü Yalçın Tekstil ise 1990 yılında sentetik raşel örgü kumaşların boya ve apresini yapmak üzere kuruldu. Yalçın Tekstil’in ise Tekirdağ’da fabrikası bulunuyor.