Tekstil devi Vakko, gömlek üretimini durduruyor

Türkiye’nin en büyük moda markalarından biri olan Vakko, 31 Ağustos itibarıyla tesislerinde gömlek üretimini durdurmaya karar verdiğini açıkladı.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, son yıllarda tüketici eğilimlerinin ve tercihlerinin değişmesi sonucu olarak gömlek üretiminin farklı üretim modelleri ile karşılanmasının söz konusu olduğu belirtildi.

Açıklamada, bu farklılaşma sonucu mevcut gömlek üretim adetlerinin azalması ve maliyetlerinin artması nedenleri ile gömlek üretiminin devam etmesinin ekonomik açıdan verimli olmaktan çıktığı ve sürdürülemez hale geldiği ifade edildi.

Çalışanlar ile ilgili gerekli işlemlerin yürütülmesi için ise İnsan Kaynakları Grup Başkanı'nın yetkilendirildiği bildirildi.