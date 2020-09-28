Tekstil sektörü e-ticaret ile ayakta kaldı

28 Eylül 2020

Dünya çapındaki salgın krizinin yol açtığı, tabiri caizse ekonomik depremler, her sektörde kökten değişimlere yol açtı. Dünya Bankası ve Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) verilerine göre, Türkiye’deki KOBİ’lerin yüzde 34’ü pandemi sebebiyle çalışan kişi sayısında azalmaya gitti. Her sektör farklı önlemler ve çıkış yolları arasa da dijital kanallar ve e-ticaret ortak payda oldu. Özellikle KOBİ’ler ayakta kalabilmek için e-ticarete yöneldi. Tekstil ve hazır giyim sektörü umut ışığını online alışverişte buldu.

TÜİK Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması 2020 yılı verilerine göre de internet üzerinden en fazla sipariş verilen ya da satın alınan ürün grupları, kadınlarda yüzde 68,5; erkeklere ise yüzde 54,2 ile giyim, ayakkabı ve aksesuar oldu.

“KOBİ’lerin ayakta kalması için e-ticaret şart”

Pek çok marka krizden olumsuz etkilenirken ciddi bir büyüme elde ettiklerini aktaran kadın giyim sektörünün önemli şirketlerinden Quzu kurucu ortağı Seçkin Adıgüzel, “COVID-19’un etkilerinin Türk giyim sektöründe ağır olduğunu görüyoruz. Markamız adı altında çalışan arkadaşlarımızı işten çıkarmamak ve sektörde ayakta kalmak için e-ticarete yönelme kararı aldık. quzu.com.tr sitesini kurarak milyonlarca müşterimize internet üzerinden doğrudan satış kanalı oluşturduk ve e-ticaret üzerinden satışlarımıza devam ettik. Bu stratejik adım sayesinde %20 büyüme elde ettik. Bariz bir şekilde şunu gördük ki, KOBİ’lerin ayakta kalması için e-ticaret şart.” dedi.

“Moda sektörü en fazla teknolojiye ayak uyduran sektörlerden birisi”

Quzu markasının bir diğer kurucu ortağı Tuğçe Adıgüzel ise teknoloji çağının gerekliliklerini yerine getiremeyen firmaların işlerinin oldukça zor olduğunu kaydederek, “Geçmiş yıllarda bir dükkan açarak insanlar geçimini sağlayabiliyorlardı. Günümüz toplumunda bu imkansız. Bugün pandemi var, yarın başka bir şey olabilir. Teknolojiye ayak uydurmak zorundayız. Moda sektörü teknolojiye en fazla ayak uyduran sektörlerden birisi konumunda. Toptan alışveriş yapan müşterilerimiz için de quzuwhole-sale.com adında online bir alışveriş sitesi kurduk. Bu sitenin amacı Türkiye’nin her yerinde küçük işletmeleri olan insanların toptan alışverişlerini yaparken hem zamandan hem de paradan tasarruf etmelerini sağlamak.” ifadelerini kullandı.

Pandemide kadınlar en fazla rahat kıyafetler tercih etti

İnsanların evde kaldığı pandemi döneminde buna uygun daha çok rahat kıyafetlerden oluşan koleksiyonlar oluşturduklarını belirten Tuğçe Adıgüzel, “İş kadınları ya da ev hanımları fark etmeksizin kadınların evde geçirdiği süre artınca temel belirleyici unsur rahat oldu. Bu dönemde en fazla pijama ve spor kıyafetler satıldı. Evde kalan insanlara hitap eden bir koleksiyon oluşturması Quzu’nun bu başarıya imza atmasında büyük bir etken.” dedi.

E-ticaret hacmi yıllık 200 milyar liraya koşuyor

Ticaret Bakanlığı Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi’ne (ETBİS) göre 2020 yılı ilk 6 ayında 2020 yılı ilk altı aylık e-ticaret hacmi 55.9 milyar TL'den 91.7 milyar TL'ye çıkarken 2019 yılı ilk 6 ayına göre %64'lük ciddi bir artış gerçekleşti. 2019 ocakta e-ticaret 8.5 milyar TL iken 2020 haziranda 18.7 milyar TL’ye ulaştı.

B2Press’in Katkılarıyla…