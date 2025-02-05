Tekstilde su kullanımını yüzde 90 geri dönüştürüp yeniden kullanacak Türk şirket dünya basınında

Türk tekstil sektörü, güçlü yerli markalarıyla globalde başarıdan başarıya koşuyor. Günümüz teknolojisinin zirve noktası olan yapay zekayı üretim süreçlerine dahil eden İzmir menşeli tekstil markası Sun Tekstil, bağlı ortaklığı Ekoten Tekstil’in işbirliğiyle gerçekleştirdiği projesi ile dünya basınında gündem oldu.

Washington Independent, America Daily Post, Latin Post başta olmak üzere 100’ün üzerinde mecrada manşet olan şirket, yapay zeka destekli üretim modeliyle sektöründe yeni bir çağın kapısını araladı. Gerçek zamanlı yapay zeka destekli hata tespiti sistemlerini üretim hatlarına entegre ederek üretimin erken aşamalarında hataları azaltarak gereksiz yeniden işleme ve fazla boyama döngülerini en aza indiriyor. Bununla birlikte tekstil üretiminde su kullanımını da önemli ölçüde düşürüyor.

Bu gelişmenin operasyonel mükemmellik ve çevresel sorumluluğa olan bağlılıklarını yansıttığını söyleyen Sun Tekstil ve Ekoten Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sabri Ünlütürk, konuya dair şu açıklamada bulundu: “Yapay zeka tabanlı kalite kontrol yatırımlarımız, üretim doğruluğunu artırırken malzeme israfını en aza indiriyor. Teknolojinin, sürdürülebilir üretimin geleceği olduğuna inanıyoruz.”

2024’te ihraç ettikleri ürünlerin yüzde 75’inde sürdürülebilir hammaddeler kullandı

Yapay zeka çözümleriyle verimliliği de optimize eden Sun Tekstil, bağlı ortaklığı Ekoten Tekstil’in bir işbirliği ile gerçekleştirdiği projeyle sektördeki yoğun su tüketimini en aza indirmeyi hedefliyor. Dünyada bir ilk olma özelliği taşıyan projeyle tekstil sektöründe kullanılan suyun yüzde 90 oranında geri dönüşümü ve yeniden kullanımını sağlamayı planlıyor. Öyle ki Türkiye’de endüstriyel amaçlı suyun yüzde 22’sini gıda, yüzde 18’ini de tekstil sektörünün kullandığı biliniyor. Sun Tekstil, yürütülen bu projeyle söz konusu oranı azaltmayı ve su kaynaklarının tasarruflu kullanılmasını sağlamayı amaçlıyor. 2024 yılında 10'dan fazla ülkeye ihraç edilen ürünlerin yüzde 75’inde de sürdürülebilir hammaddeler kullanırken, bununla da sınırlı kalmayarak hayata geçirdiği diğer sürdürülebilirlik projeleriyle başarıların altına imza atıyor.

Bu kapsamda Sun Tekstil bağlı ortaklığı, iklim değişikliği değerlendirmesi kapsamında Karbon Saydamlık Projesi’nden (CDP) üst üste ikinci yıl A- notu alarak, küresel tekstil endüstrisinin ortalama B ve genel pazarın C notunu geride bıraktı. CDP Tedarikçi İlişkileri Derecelendirmesi'nde üst üste üçüncü kez en yüksek “A/Liderlik” puanını alarak tedarik zinciri sürdürülebilirliğinde küresel liderler listesindeki yerini aldı. Kadınların yöneticilikten üretime kadar tüm kademelerde aktif rol aldığı cinsiyet eşitliğine dayalı politikaları da desteklediklerini aktaran Sabri Ünlütürk, “Çeşitliliği ve eşitliği teşvik eden bir çalışma ortamı oluşturmaktan gurur duyuyoruz. İnovasyona ve sürdürülebilirliğe olan bağlılığımız kadar, kapsayıcılığa da önem veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin ilk 3D dijital kumaş kütüphanesini kurdular

Global markalar için tasarım ve üretim deneyimiyle sektördeki yerini sağlamlaştırırken 38 ülkede, 380 ortak ile Ar-Ge faaliyetleri yürüttüklerinin altını çizen Sun Tekstil ve Ekoten Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sabri Ünlütürk, “Avrupa'nın önde gelen markalarına kendi tasarladığımız koleksiyonları sunuyoruz. İngiltere, İspanya ve Türkiye’de bulunan tasarım ofislerimiz aracılığıyla müşterilerimize hızlı ve esnek hizmet veriyoruz. Türkiye’nin ilk 3D dijital kumaş kütüphanesini 2022’de kuran bir şirket olarak, gelişmeye ve üretmeye devam ediyoruz” dedi.

İhracatçı kimliğiyle öne çıkıyorlar

Sürdürülebilirlik ve çevreci anlayışla yürüttüğü üretim süreçlerinin yanı sıra örme fabrikasının enerji ihtiyacının yüzde 40’nı da güneş enerjisinden karşılayan Sun Tekstil’in bağlı ortaklığı Ekoten Tekstil de Türkiye ve Avrupa'nın en saygın örme kumaş üreticileri arasında yer alıyor. Yüksek teknolojiyi, inovasyon ve sürdürülebilirlik motivasyonuyla üretim süreçlerine uyarlıyor. Küresel markalar için giyim, teknik tekstil, medikal ve spor giyimde üretim gerçekleştiriyor. İngiltere ve ABD başta olmak üzere dünyanın pek çok noktasına ihracat yapan Sun Tekstil ve bağlı ortaklığı Ekoten Tekstil, üretiminin yüzde 90’a yakınını ihraç ediyor. Ege Bölgesi’nde en çok ihracat yapan hazır giyim şirketi olan Sun Tekstil'in 2024’ün üçüncü çeyreğinde konsolide 250 milyon Euro ciroya ulaşarak aktif büyümesini sürdürdüğü biliniyor. 2022 yılında halka açılmasının ardından dağıtılabilir kârını hissedarları ile paylaşan şirket, temettü endekslerinde de yer alıyor.