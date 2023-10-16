Teksüt Almanya'da ürünlerini tanıttı

Süt ve süt ürünleri satan Teksüt, Almanya’nın Köln şehrinde 7 - 11 Ekim tarihlerinde düzenlenen Anuga Fuarı’na katıldı. Şirket fuar boyunca gıda ve perakende sektörünün önemli temsilcilerini ağırlayarak Teksüt ürünleri hakkında bilgi verdi.

Teksüt Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Arda Aksaray, gördükleri ilgiden memnun olduklarını, Teksüt markasının sadece Almanya’da değil Avrupa’da da bilindiğini söyledi.

Aksaray şunları söyledi: “Amacımız, Türkiye’de edindiğimiz tecrübe ve kalitemizle başta Almanya olmak üzere diğer Avrupa Birliği (AB) ülkelerine ülkemizin süt ve süt ürünlerini tanıtmak. Her geçen gün daha çok Teksüt lezzetini daha çok kişiye ulaştırmayı başarıyoruz. Ürünlerimizi Avrupa’daki vatandaşlarımıza ve burada yaşayanlara sunmaktan mutluluk duyuyoruz.”

'Gelişmeleri yakından takip ediyoruz'

Teksüt Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mert Özmen, Teksüt olarak hem Asya’daki hem de Avrupa’daki fuarlara katıldıklarını, gelişmeleri yakından takip ettiklerini paylaştı. Dünyanın farklı yerlerindeki üretici, satın almacı ve sektör profesyonelleriyle bir araya gelme fırsatı yakaladıklarını söyledi.

Sektör trendlerini takip edebilmek için uluslararası fuarların yararlı olduğunu paylaşan Özmen hem ihracat hem de iç pazar üretimi için değerlendirme yaparken sektörel gelişimin önemli olduğunun altını çizdi.

'Trendlere de dikkat ediyoruz'

Özmen, sözlerine şöyle devam etti: “Ülkemizin gücünü, dinamik yapısını, daha başarılı işler yapmak için sahip olduğu enerjiyi bu tür organizasyonlarda görmek, ileriye dönük planlarımızı ve yatırımlarımızı yaparken en bize en büyük motivasyon kaynağı oluyor. Teksüt olarak Avrupa’da büyüme hedefimizde bir değişiklik olmadan aynı kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”