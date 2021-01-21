Teksüt, bölge müdürlüğü sayısını 5'e çıkardı

Türkiye’nin önde gelen süt ve süt ürünleri markalarından Teksüt, İstanbul Avrupa, İstanbul Anadolu, Ankara ve Bursa Bölge Müdürlükleri’nden sonra Ege ve Akdeniz bölgesindeki müşterilerine daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla İzmir Bölge Müdürlüğü’nü devreye soktu.

İzmir Işıkkent’te kurulan yeni bölge müdürlüğü ile ilgili bilgi veren Teksüt Satış ve Pazarlama Direktörü Murat Keleş, “Bu bölgedeki bayilerimize ve perakende noktalarına daha süratli, verimli ve kaliteli servis sunmak istiyoruz. İzmir başta olmak üzere Manisa, Uşak, Aydın, Denizli, Muğla, Isparta, Burdur ve Antalya’ya kadar olan bölgeye servis vereceğiz. Buradaki yapılanma, ihtiyaç noktasında hızlı sevkiyat yapmamıza da imkân sağlayacak. Yaz döneminde bu alan içindeki turistik ve yazlık bölgelerde nüfus artışıyla birlikte daha yoğun ve ani talepler oluşabiliyor. Bölge müdürlüğümüzle bu tür taleplere daha süratle cevap verebileceğiz." dedi.

İzmir ile birlikte bölge müdürlüğü sayısını 5’e çıkardıklarını belirten Murat Keleş, Teksüt olarak iç piyasadaki bulunabilirliklerini geliştirmeye devam edeceklerini söyledi. Keleş, günde 600 ton süt işleyen Teksüt'ün 8 kategoride 40’ı aşkın süt ürünü ürettiğini de bildirdi.