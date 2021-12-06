Teksüt, ihracat pazarlarına Çin’i de ekledi

Teksüt, üretimini yaptığı süt ve süt ürünlerini Türkiye’nin yanı sıra 23 ülkede daha pazara sunuyor. Dış pazarlara yönelik faaliyetlerine hız veren Teksüt, ihracat pazarlarına Singapur, Japonya ve Filistin’den sonra Çin’i de ekledi. Teksüt, Çin’e mozeralla ve üçgen peynir ihraç ediyor.



Amerika Birleşik Devletleri’ne 1997 yılından bu yana 10 bin 100 kilometre uzağa ürün gönderen Teksüt, Mart 2021 tarihinde ihracat yelpazesine 8 bin 500 kilometrelik mesafesiyle Türkiye’ye çok uzak bir ülke olan Japonya’yı dahil etmişti. Çin’e yapılan ürün sevkiyatı sonrasında Teksüt’ün ihracat yelpazesi daha da genişledi.

Japonya’ya beyaz peynir, labne ve çeçil peyniri, Çin’e ise mozeralla ve üçgen peynir gönderildiğini söyleyen Teksüt Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mert Özmen, “Çin’e ihracatın kapısını açarak umut verici bir başlangıç yaptık. İhracatımızın sürekli ve düzenli hale gelmesi için çalışıyoruz. Avrupa’ya ve Amerika’ya düzenli ihracatımız bulunuyor. 2021 yılında önce Japonya’ya sonrada Çin’e ürünlerimizi ihraç etmeye başladık. Uzakdoğu’da daha önce Tayvan’a ürün gönderiyorduk, 2021 yılında Singapur ve Japonya’yı ürünlerimizle tanıştırdık. Yaygın bir peynir kültürüne sahip olmayan Singapur’a da labne, lor, süzme peyniri ve dil, çecil, Antep gibi yerel peynirler gönderiyoruz. Japonya’ya beyaz peynir, labne, kaşar peyniri ve yöresel peynir çeşitleri ile toplam 8 kalem ürün ihraç ediyoruz.” diye konuştu.



Uzun yıllardır ihracat yapan bir kuruluş olduklarını belirten Mert Özmen, “Son beş yılda bu konuda daha güçlü adımlar atıyoruz. Geçen yıl Avrupa ülkelerine ürün göndermeye başladık, şu an 23 ülkede ürünlerimiz tüketiliyor. Bu çerçevede ihracat hedefimiz ciromuzun yüzde 10’una ulaştırmak.” dedi.