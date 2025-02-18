Teksüt: Reklam Kurulu tarafından uygulanan ceza sadece isim hakkının kullanımıyla ilgili

Süt ürünleri markası Teksüt, “Antep Peyniri” adıyla piyasaya sunduğu ürün nedeniyle cezaya çarptırıldı. Yapılan incelemelerde, söz konusu peynirin, “Antep Peyniri” için belirlenen coğrafi işaret tescili şartlarına uygun üretilmediği tespit edildi.

Yetkililer, ürünün yanıltıcı bir şekilde tanıtıldığını ve bu durumun tüketicileri yanlış yönlendirdiğini belirtti. Coğrafi işaret tesciline aykırı üretim ve pazarlama nedeniyle firmaya idari para cezası uygulandı.

Şirket'ten yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından Teksüt Antep Peyniri isimli ürüne yönelik reklamlarda, 6502 sayılı Kanun'un 61’inci maddesine aykırılık uyarınca 16.01.2025 tarihinde reklam kurulu kararıyla idari durdurma ve para cezası kesilmiştir. Konuya neden olan Teksüt Antep Peyniri ile ilgili olarak Teksüt, 2004 yılında Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nden Gıda Üretim Sertifikası ile Antep peyniri usulüne uygun olarak işletmemizde üretimi gerçekleştirilmiştir. Türk Patent Enstitüsü’nden de 22.10.2013 tarihinden itibaren 10 yıl müddetle 13.06.2024 tarihine kadar marka tescili almıştır.



Zaman içerisinde coğrafi işaret kapsamına giren Antep Peyniri, ürün tanıtım çalışmaları kapsamında incelemeye tabi tutulmuş ürün görseli ve adında Antep Peyniri ibaresine yer verildiği için Reklam Kurulu tarafından idari para cezası uygulanmıştır.



Teksüt olarak konu ile ilgili gelişmeler değerlendirilerek ilgili kurumun kararına uyulmuştur. “Teksüt Antep Peyniri” ürününün Coğrafi İşaret kapsamındaki hassasiyete, reklam ve tanıtım çalışmaları özelindeki kurallara uyulmuş ve ürün pazardan çekilmiştir. Kurumumuza uygulanan idari para cezası ürünün içeriği, üretim metodu veya hijyenle ilgili olmayıp sadece isim hakkının kullanımıyla ilgilidir.



Tamamen tescil ve coğrafi işaret kuralları kapsamında gelişen süreç ile ilgili kamuoyunu bilgilendiririz. "