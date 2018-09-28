Tekzen ile Al Meera arasında 100 milyon dolarlık anlaşma

28 Eylül 2018

Selenay YAĞCI

Ev güzelleştirme marketi Tekzen, Katar’ın en büyük perakendecilerinden Al Meera Holding ile stratejik iş ortaklığı yaptı. Ağırlıklı olarak gıda üzerine çalışan Al Meera, gıda dışı alanlarda da büyümek istiyor. Ortaklık kapsamında Al Meera, Tekzen aracılığıyla yerli ürün alımı yapacak. Al Meera, bu kapsamda ilk yılda 90-100 milyon dolarlık alım planlıyor.

Türkiye’de 23’üncü yıllarını kutladıklarını belirten Tekzen Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Murat Gigin, “Bağlı bulunduğumuz Tekfen’in yurtdışında çalışmaları var. Katar ile 13 yıldır çalışıyoruz. Bugüne kadar 3,5 milyar dolarlık iş bitirdik. Elimizde 3 milyar dolarlık ilave iş var. Bugün de bu ilişkiden doğan bir beraberlik için bir aradayız. Al Meera Holding, Katar gıda pazarının yüzde 30’unu kontrol eden, yaklaşık yüzde 74’ü halka açık, 1 milyar doların üzerinde cirosu olan bir firma.Al Meera, gıda üzerine çalışan bir şirket. Katar’da 52, Umman’da 4 mağazası var. Gıda dışı kısmını da geliştirmek istiyor. Bu büyümede Tekzen’in dinamiğinden ve know-how’ından da istifade edeceğini öngörüyoruz. Bugünkü protokol bu kapsamda imzalandı. Al Meera gıda dışı ürün kategorilerinin tedariğini Türkiye’den yapacak. Önümüzdeki bir yıllık süre içinde Katar’a ürün tedarik edeceğiz. Tekzen olarak, Al Meera’ya gıda dışı kategoride bine yakın yerli tedarikçiden, 5 bin farklı ürün listeledik. Bu ticaretin kapsamının artarak devam edeceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

Pazarın tepkisine göre aşama aşama ilerleyeceğiz

Türkiye’nin ve Tekzen’in gelecekte de kendileri için güçlü bir stratejik ortak olacağını ifade eden Al Meera Holding İcra Kurulu Başkan Vekili Salah Al-Hammadi ise, “Al Meera Katar’ın en büyük hipermarket zinciri. Hem Katar’da hem de Katar dışındaki pazarlarda büyüme hedefimiz bulunuyor. Umman ciromuzun yüzde 5’ini oluşturuyor. Önümüzdeki yıllarda Umman’daki varlığımızı ikiye katlamayı hedefliyoruz. Gıda dışı perakende işimizin yüzde 5’ini oluşturuyor. Bunu yüzde 15’e yükseltmeyi, gıda dışı perakendede yüzde 10 büyümeyi hedefliyoruz. Bu yüzden Tekzen gibi itibarlı bir partnerle işbirliği yapıyoruz. Önümüzdeki yıl için yaklaşık 90-100 milyon dolarlık bir alım planlıyoruz. Yavaş yavaş ve küçük miktarlarla başlayıp pazarın tepkisine göre aşama aşama ilerleyeceğiz”dedi.

Katarlılar Türk ürünlerinden memnun



Çok yüksek kalitedeki Türk ürünlerini rekabetçi bir fiyatla Katar’a getirdiklerini aktaran Salah Al-Hammadi, “Türk iş adamları çok dinamik ve kolay anlaşabiliyoruz. Türk ekonomisi çok sağlam ve biz Türk ekonomisinin kuvvetine inanıyoruz. Bu sebeple bu stratejik adımı atıyoruz. Son 18 ayda Türkiye’den ithalatımız giderek arttı. Katar halkı Türk ürünlerinden çok memnun. Ambargo sonrası Türk markalarının marketlerdeki satışı yüzde 80 arttı. Katar halkının Türk ürünlerinin lezzeti ve kalitesine teveccühü var” dedi.