Tekzen’e İngiliz ortak geldi

Takip Et

Necla DALAN

Tekzen’e yabancı ortak geldi. Türk-Alman ortaklığıyla 1995 yılında Götzen Yapı Market olarak faaliyete geçen, 1998 yılında Murat Gigin’e devredilerek Tekzen adını alan şirket, Zack O’Sullivan’ın kurucusu olduğu Filcogroup ile ortalık için el sıkıştı.

Londra merkezli özel yatırım fonunun şirketin hakim ortağı olacağı ifade ediliyor. Planlanan ödemeler ve Rekabet Kurulu onayı sonrasında yeni ortak yönetime katılacak. Hedef ise yeni ortakla birlikte tekrar çift haneli büyüme rakamına ulaşmak olarak belirlendi.

Tekzen’in patronu Murat Gigin ve Zack O’sullivan imzasıyla 7 Ekim 2021’de şirket çalışanlarına ve iş ortaklarına gönderilen yazıda, hisse satışına ilişkin ödemenin 15-20 Ekim tarihleri arasında yapılacağı vurgulandı. Açıklamada şöyle denildi:

Tüm alacak ve borçlar kapatılacak

“Son iki senenin gerek dünya, gerek ülkemiz ekonomisi, bilhassa gıda dışı perakendecilik sektörü ve de dolayısiyle şirketimiz için hayli sıkıntılı bir dönem olduğu hepimizin malumudur. Bu olağanüstü dönemin getirdiği koşullarda siz çalışanlarımızı maalesef enflasyon karşısında yeterince koruyamadığımızı, tedarikçi iş ortaklarımızıda ödemelerindeki zaman zaman gecikmelerle maalesef üzdüğümüzün farkındayız.

Mevcut sermayedarlar olarak bu dönemde tüm paydaşlarımıza dönük sorumluluklarımızı yerine getirmek için ciddi meblağlarda şirketimize kaynak aktardığımızında eminim farkındasınızdır. Bu kaynak aktarımının devamlılığı, mali yapımızın kuvvetlendirilmesi ve de dolayısiyle Covid sonrası Tekzen faaliyetlerinin büyüyerek devamlılığının sağlanması için, sizlerinde yakından takip ettiğiniz gibi, eşzamanlı olarak ortak arayışınındaydık.

Değişik ilgili guruplarla hayli uzun süren müzakereler neticesinde, memnuniyetle artık belirtmek isterim ki, yabancı bir Özel Sermaye Fonu ile kesin bir mutabakata varararak sözleşmeyi imza altına aldık. Bu anlaşmaya istinaden hisse satış bedelinin yanısıra şirkete ciddi bir işletme ve büyüme sermayeside girecektir.

Bu ödemelerin tarihi 15-20 Ekim 2021’dir. Fonun girişi ile, halihazırda çalışanlarımızın geriye dönük (eksik) artışları telafi edileceği gibi, tedarikçilerimizin vadesi geçmiş tüm alacakları ve banka borçları behemehal kapatılacaktır.”

‘Kendin Yap’ konseptini getirdi

1995 yılında organize yapı market sektörünün öncüsü olarak Türk-Alman ortaklığıyla kurulan Götzen Yapı Market, Alman ortağın 1998 yılında ayrılmasından sonra Murat Gigin’e devredilerek yüzde 100 yerli sermaye ile Tekzen adını aldı.

İstanbul Merter’de açtığı ilk mağazasıyla “Kendin Yap” (DIY – Do İt Yourself) konseptini Türkiye’ye getiren Tekzen’in 57 ilde 125 mağazasında ev, bahçe, ofis ve tüm yaşam alanları için mobilyadan aydınlatmaya, dekoratif ürünlerden boyaya, ev gereçlerinden hırdavata kısaca zeminden çatıya on binlerce ürün satılıyor.

Küçük mağaza formatı Tekzen Express’lerle birlikte Tekzen mağazalarını her yıl 40 milyonu aşkın müşteri ziyaret ediyor. 650 adet tedarikçi ve çok sayıda markayı müşterileriyle buluşturan Tekzen, Romanya ve Kıbrıs’ta hizmete açtığı mağazalarla sektörde yurt dışına açılan ilk yerli marka olma özelliğini taşıyor. 2006’da www.tekzen.com.tr sanal mağazasını faaliyete geçiren Tekzen, 250 bin çeşit ürünü en hızlı ve güvenilir yoldan Türkiye’nin her noktasına ulaştırıyor. Tekzen.com.tr’yi her ay ortalama 6 milyon müşteri ziyaret ediyor.

Tekfen Holding başkanlığını yeni devretti

Tekzen’in patronu Murat Gigin, Tekfen Holding’deki kariyeriyle dikkat çeken bir isim. Gigin, Tekfen İnşaat’ta 1977 yılında Kuveyt şantiyelerinde inşaat mühendisi olarak işe başladı, 1983’te İstanbul merkeze dönerek 1986 yılına kadar İş Geliştirme Bölümü’nde ve çeşitli uluslararası projelerde koordinatör olarak çalıştı.

MURAT GİGİN

1986 yılında Tekfen İnşaat Genel Müdür Yardımcılığı görevine atanan Gigin, 1988-1998 yılları arasında Tekfen İnşaat Genel Müdürlüğü görevini yürüttü ve 2000 yılına kadar Tekfen Taahhüt Grubu şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 1998-2015 yılları arasında Tekfen Holding Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Murat Gigin, 2015-2021 yılları arasında Tekfen Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı üstlendi. Bu görevi Zekeriya Yıldırım’a devreden Gigin, Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevine devam ediyor.