Telegram’dan 2024 mali yılında 540 milyon dolarlık kar

Mesajlaşma platformu Telegram, 2024 yılında güçlü bir finansal performans sergileyerek 540 milyon dolar net kar açıkladı. Şirket, 2023 yılını 173 milyon dolarlık zarar ile tamamlamıştı.

Financial Times’ın ulaştığı şirket sunumuna göre, Dubai merkezli platform, yatırımcılara 2023’te 343 milyon dolar olan gelirini 2024’te 1,4 milyar dolara çıkardığını bildirdi. Bu, gelirlerde yaklaşık dört katlık bir artış anlamına geliyor.

Bu yükselişte Telegram Premium hizmetine abone olan kullanıcı sayısındaki artış ve şirketin geliştirdiği kripto para altyapısından sağladığı kazançlar etkili oldu. Kripto temelli hizmetlerin platforma entegre edilmesi, gelirleri önemli ölçüde destekledi.

Telegram'ın kurucusu Pavel Durov daha önce yaptığı açıklamalarda şirketin 2025 yılı içinde halka arz edilebileceğinin sinyalini vermişti. Son finansal sonuçlar, bu yöndeki planları hızlandırabilecek nitelikte.