Teleperformance Türkiye 2021’de yüzde 80’in üzerinde büyüdü

Teknoloji ve insan odağıyla müşteri ve deneyim yönetimi dış kaynak hizmet sağlayıcısı Teleperformance, 2021 yılında Türkiye’de yüzde 80’den fazla büyüyerek 715 milyon TL ciroya ulaştı.

Teleperformance Türkiye, 2021 yılında 35’ten fazla yeni markayla iş birliği yapmaya başladı. Eş zamanlı olarak Çince, Japonca, Korece, Portekizce, İtalyanca ve İspanyolca’yı dil portföyüne ekleyerek 20‘den fazla dilde hizmet veren bir yapı kazandı. Cirolarının yüzde 35’inden fazlasının yabancı dilde sundukları hizmetlerden geldiğini belirten Teleperformance Türkiye CEO’su Tülay Doğrular, “2021’de yabancı dille verdiğimiz hizmetler alanında 2 kat büyüyerek Türkiye’de yabancı dil müşteri hizmetleri pazarının lideri durumuna geldik. Başta perakende olmak üzere e-ticaret, teknoloji, tüketici elektroniği, finansal hizmetler, hızlı dağıtım, tüketim ürünleri, medya, eğlence, seyahat ve turizmde sektörlerinin devleri global markalara ve yurtdışına açılan, büyüyen Türk markalara verdiğimiz müşteri deneyimi yönetimi hizmeti ile Türkiye’nin hizmet ihracatına katkımızı da artırdık.” diyor.

İstihdam yüzde 60 arttı

Teleperformance Türkiye, müşterilerine daha iyi hizmet sunmak için 2021 yılı boyunca yatırımlarına devam etti. Şirket, İstanbul, Uşak, Antalya ve Balıkesir’in ardından Diyarbakır ve İzmir lokasyonlarını da hizmete açtı. Şirketin yarattığı istihdam böylelikle son 1 yılda yüzde 60 artarken, toplam etkileşim uzmanı sayısı da 8.000’e ulaştı.

“Ciromuzu katlayarak büyümeye devam edeceğiz”



Teleperformance Türkiye 2022 yılında da büyümesini tüm hızıyla sürdürmeyi planlıyor. Pandemi döneminde hem müşterileri ile bağlarını güçlendirmek isteyen markalar hem hizmet alan tüketiciler açısından sektörün öneminin daha iyi anlaşıldığını belirten Tülay Doğrular, gelecek dönemde sektöre yapılan yatırımların artmasını bekliyor. 2022’de özellikle dijital dönüşüm ve yapay zeka projeleriyle bu alana yapılan yatırımların hızlanacağını ifade eden Doğrular sözlerini şöyle sürdürüyor: “Uzaktan ya da hibrit çalışma modelleri ile yeni deneyim stratejileri geliştirilecek. Büyük veri analitiği ile daha iyi deneyim sunulmaya odaklanılacağını ve kişiye özel yaklaşımların ön planda olacağını görebiliyoruz. Bu kadar dijitalleşen bir dünyada içerik yönetimi, güvenlik çözümleri ve iş süreçlerini optimize etmek de öne çıkacak. Biz de şirket olarak 2022 yılında da çalışmakta olduğumuz birbirinden değerli markaların müşteri memnuniyetlerini artırarak, satış hacimlerini büyütmeye katkı sağlayarak, iş sürekliliği anlamında risklerini minimize ederek istikrarlı büyüme grafiğimizi koruyacağız. Dünyanın en büyük müşteri ve deneyim yönetimi BPO’su olarak, Türkiye’de de teknolojik gücümüzü ve çözümlerimizi, partner ekosistemimizi sürdürülebilir iş modelleri ile yapısal hale getirip daha fazla ön plana çıkaracağız. Son birkaç yıldır olduğu gibi yeni markalar, yeni hizmetler, yeni yatırımlar ve artan istihdamımızla ciromuzu katlayarak büyütmeye devam edeceğiz.”