Teleperformance Türkiye CHRO’su Ayaz'a 'Altın Lider' ödülü

Türkiye’nin en prestijli liderlik ödülleri arasında yer alan Altın Lider Ödülleri 2021, sahiplerini buldu. 2021 yılında “Dünyanın En İyi 25 İş Yeri” listesine girme başarısı dahil bir yıl içinde altı kez çalışanlar tarafından en iyi işverenler arasında seçilen Teleperformance Türkiye, bu kez başarısını liderlik ödüllerine taşıdı. Teleperformance Türkiye İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CHRO) Zühre Aydan Ayaz, Türkiye’nin En Beğenilen 50 CHRO’su arasında yer aldı ve Türkiye’nin Altın Lideri seçildi.

KREA M.I.C.E. tarafından organize edilen “Altın Lider Ödülleri” Türkiye’de iş dünyasında çalışan her bireyin katılabildiği şeffaf oylama ile 35 binden fazla çalışanın katılımıyla belirlendi. Türkiye’nin En Beğenilen 50 CHRO’sunun belirlendiği araştırmada Teleperformance Türkiye CHRO’su Zühre Aydan Ayaz, önemli sayıda oy ile Türkiye’nin En Beğenilen 50 İnsan Kaynakları Lideri’nden biri oldu.

“Gücümüz teknoloji odağımız insan"

Kırmızı halı seromonileriyle dikkat çeken ödül törenlerinin ilki 21 Aralık 2021’de Shangri-La Hotel İstanbul’da Türkiye’nin En Beğenilen 50 CHRO’su için düzenlendi. Düzenlenen organizasyonda ödülünü alan Teleperformance Türkiye CHRO’su Zühre Aydan Ayaz, düşüncelerini şöyle paylaştı:

“Bir yıl içinde 6 kez en iyi işveren seçildikten sonra şimdi de Teleperformance Türkiye’ye insan kaynakları liderliği alanında bu ödülü getirmekten dolayı ben ve ekibim çok mutluyuz. Bir numaralı işveren tahahhüdümüz çalışanlarımızın ve çalışan adaylarımızın en çok tercih ettiği marka olmak. Gücümüzü teknolojimizden alarak, insanlarla insanlar için değer yaratmak, felsefesiyle hareket ediyoruz. Gücümüz teknoloji odağımız insan yaklaşımımızla öne çıkıyoruz.”

2021’de altın kez en iyi işveren seçildi

Teleperformance, 2021 yılında en son Great Place to Work’ün Fortune ile birlikte gerçekleştirdiği “Dünyanın En İyi 25 İş Yeri” listesine girmeyi başardı. Bu ödülle birlikte bir yıl içinde altıncı kez çalışanlar tarafından en iyi işverenler arasında olduğu tescillendi. Şirket, ilk olarak Şubat 2021’de Great Place to Work Enstitüsü’nün ‘Yüksek güven kültürüne sahip, harika iş yeri’ kriterlerini sağlayarak ‘Great Place to Work’ sertifikasını aldı. Ardından, enstitünün, 2021 Mart ayında Great Place to Work sertifikalı şirketler arasından belirlediği Best Workplaces (En İyi İşverenler) listesine girdi. Aynı dönemde dünyanın önde gelen yönetim danışmanlığı şirketi Kincentric’in ‘Kincentric Best Employers 2021’ araştırmasında çalışanlarının değerlendirmesi ile oluşan bağlılık skoru ile de ‘En İyi İşveren’ unvanını elde etti. Akabinde Great Place to Work Enstitüsü’nün “2021’in En İyi Çokuluslu Şirketleri” listesine Türkiye’de sektöründen giren tek şirket oldu. 2021’in Eylül ayında ise “Avrupa’nın En İyi İş Yerleri 2021” listesine sektöründen girmeyi başaran tek şirket oldu.

“Etkin ve açık iletişimin önemine inanıyoruz"

Teleperformance Türkiye, 7.500’den fazla çalışanıyla 16 pazarda ve 20 dilde 125’ten fazla markaya hizmet sunuyor. Teleperformance Türkiye CHRO’su Zühre Aydan Ayaz, bu çok uluslu yapıda çalışmalarını sürdürürken işlerinin kilit noktasının ‘Duygusal bağlılık yaratmak’, ‘Etkili ve güçlü liderler ile çalışmak’ ve ‘Tek bir amaca/hedefe koşmak’ olduğuna inandıklarını ifade etti.

Ayaz, “İşimizin kahramanları olan çalışanlarımızı, yöneticilerimizle bir araya getiren, tüm soru ve önerilerini direkt olarak üst yönetime iletebildikleri iletişim platformları oluşturduk. Tüm platformlarımızı yeni normal düzene uyumlu hale getirdik. Etkin ve açık iletişimin önemine inandık ve uyguladık.” diye ekledi.