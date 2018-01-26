Televizyon satın almak üyeliğe dönüştü

26 Ocak 2018

Vestel, V Hepyeni uygulamasını başlattı. Söz konusu uygulama tüketicilere "süreklilik halinde" ürün modelini yükseltme imkanı tanıyacak.

İlk başta Vestel TV'lerde geçerli olan uygulama, Vestel müşterilerine televizyonlarını, aldıktan 24 ay sonra yeni çıkan modelle değiştirme imkanı sunuyor. V Hepyeni üyeleri tüm kurulum süreçlerinden ve satış sonrası hizmetlerden VIP Servis üzerinden faydalanabiliyor.

Uygulamanın detaylarına ilişkin değerlendirmede bulunan Vestel Ticaret Genel Müdürü Ergün Güler "Teknoloji o kadar hızlı değişiyor ki bugün aldığımız teknolojik bir cihazın neredeyse 6 ay içinde yenisi çıkıyor. Bu nedenle tüketiciler olarak ya 'nasıl olsa yenisi çıkar' diyerek ihtiyacımızı erteliyoruz ya da aldığımıza razı oluyoruz. Vestel olarak artık tüketiciler teknolojiyi beklemesin, ihtiyaçlarını ertelemesin ve her zaman en yeni teknolojiye sahip olsunlar diye bu sistemi kurduk" dedi.

Televizyon satın alma sürecini bir üyeliğe dönüştürdüklerini söyleyen Güler, "Üyelik avantajı ile müşterilerimizin 24 ve 36 ay arasında televizyonlarını değiştirmesini bekliyoruz" diye konuştu.

Güler, televizyonla başlayan uygulamaya, cep telefonu ve beyaz eşya ürün gruplarını da dahil edecekleri bilgisini verdi.