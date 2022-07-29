Telli: Gıda krizini aşmanın yolu küresel iş birliğinden geçiyor

Dünya Bankası'nın verileri, 30 Haziran 2022 itibarıyla Tarım Fiyat Endeksi'nin Ocak 2021'e göre yüzde 34 daha yüksek olduğunu gösterdi. Birleşmiş Milletler’e bağlı olarak faaliyet gösteren Dünya Gıda Programı’nın 2022 Küresel Gıda Krizleri Raporu, 2021’de 193 milyona yakın insanın ciddi biçimde gıda güvencesizliğiyle karşı karşıya olduğunu, bu rakamın bir önceki yıla kıyasla 40 milyon arttığını ortaya koydu. Dünya Gıda Programı ve Gıda ve Tarım Örgütü de, akut gıda güvensizliğinin Eylül 2022’ye kadar 20 ülke veya bölgede daha da kötüleşebileceği konusunda uyardı.

Gelişmeleri değerlendiren Avrupa Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Burak Telli, “Küresel salgının etkilerini henüz atlatamamış tarım ve gıda sektörü, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle başka bir çıkmaza daha girdi. Dünya Bankası, Ukrayna’daki savaşın küresel ticaret, üretim, emtia tüketimi modelleri fiyatlarını 2024’ün sonuna dek tarihsel olarak yüksek seviyelerde tutacak şekilde değiştireceğini söylüyor. Bu krizin etkilerini hafifletmenin yolu, gıda ve tarımda küresel iş birliğini teşvik etmekten geçiyor.” dedi.

“Uluslararası toplum sürdürülebilir bir gıda sistemi oluşturmalı”

Krizin derin olduğu bölgelere insani yardım sağlanmasının dışında, küresel çapta sürdürülebilir bir gıda sistemine gerek duyulduğunu vurgulayan Telli, "Topluma bu konuda önemli görevler düşüyor. Tüm dünyayı tehdit eden bu problemi çözmek için somut adımlar atılabilir. Çeşitli ülkelerin bu gibi küresel krizlere ilk tepkileri ihracat kısıtlamaları getirmek oluyor. Bunun yerine gıda ve tarım pazarlarını dayanışma içinde tüm ülkelere açmak, başka sorunlardan kaynaklanan ticaret yasaklarına istisnalar getirmek durumun daha kötü bir hâl almasının önüne geçebilir. Ülkelerin sahip oldukları verileri, ulusal stoklarına dair bilgileri uluslararası toplumla paylaşmaları da işbirliğini desteklemek için atılacak adımlar arasında yer alıyor. Gıda fiyatları dünyanın her yerinde giderek yükseldiği bu dönemde ulusal stokları iyi kullanmak gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

“Üretim artmalı, yatırımlar teşvik edilmeli”

Mevcut krizin etkilerini hafifletmek ve ilerleyen süreçte daha dayanıklı bir gıda tedarik zinciri kurmak için üretimin sürdürülebilirlik esası gözetilerek artırılması gerektiğini söyleyen Ramazan Burak Telli, “Ukrayna’daki savaş sona erse ve ülkedeki çiftçiler üretimlerine güvenle başlasa dahi temel gıda maddelerine erişim güçlüğü bir süre daha devam edecek. Üstelik bu durum halen belirsizliğini koruyor. Bu noktada tüm ülkelere üretimi uygun bir biçimde ve geç kalmadan artırma görevi düşüyor. Farklı endüstriler için de kullanılan buğday, soya fasulyesi gibi emtiaların yeniden gıda tedariği için tahsisi talebi bir ölçüde karşılayacaktır. Öte yandan üreticilerin ihtiyaç duyduğu gübre gibi tarımsal girdilere ve altyapıya yatırım yapmak, verimliliğini yitirmiş toprakları tekrar tarıma kazandırmak üretkenliği artırabilir.” diye konuştu.

“Sürdürülebilir tarım ve güvenli gıdaya ihtiyacımız bitmeyecek”

Sürdürülebilir tarımın, güvenli gıdaya erişimde önemli bir rol oynadığına ve insanlık var oldukça tarıma yönelik ihtiyacın sona ermeyeceğine inandıklarını belirten Telli, şunları kaydetti: “Bugün Borsa İstanbul'da işlem gören Avrupa Yatırım Holding olarak, yenilikçi ve değer odaklı iş modellerine yatırım yapabilmek için geçtiğimiz yıl sermaye artırımına gittik ve tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren Agrico Yatırım Holding’e ortak olduk. Bir yandan tarım ve hayvancılıktaki faaliyetleriyle öne çıkan Agrico, diğer yanda tarımda modernizasyonu hedefleyen teknolojilere yatırım yapıyor. Öte yandan tüketici trendlerini yakından izleyerek organik tarım ve sağlıklı gıdalar üzerinde de çalışıyor. Avrupa Yatırım Holding olarak Agrico ile çiftçiye altyapı ve gübre desteği sağlayarak, üreticinin hak ettiğini alacağı, güvenli gıdanın erişilebilir olacağı iş modelimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

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