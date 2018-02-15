Temel Conta, elektrikli araçlar için sızdırmazlık elemanları geliştiriyor

15 Şubat 2018

Ahmet USMAN

İZMİR – Temel Conta, elektrikli araçlar için sızdırmazlık elemanlarını geliştirip bu ürünleri bir yıl içinde pazara sunmayı hedefliyor.

2017’yi Sanayi 4.0’ın sektöre uyarlanmış hali olarak Otomotiv 4.0 felsefesini hedef seçip, teknolojinin tüm imkanlarını değerlendirerek ve mühendisliğin ön planda olduğu projeleri hedef seçerek geçirdiklerine dikkat çeken Temel Conta İş Geliştirme Direktörü Tunç Kip, “Ürün gamımız, mevcut -ürünlerimizin farklı çeşitlerinin yanı sıra yeni ürün tipleri ile de büyüdü. Motorda kullanılan sızdırmazlık elemanlarına ek olarak, şanzıman ürünleri, ısı kalkanları ve hassas ölçülerde üretimin üst seviye önem içerdiği bir çok motor dışı uygulamalar için de çalışmalar yaptık. En heyecan verici projelerimizin arasında, tamamen elektrikli araçlar için yaptığımız çalışmalar var” dedi.

Contanın motorlarda yağ, su, ısı gibi unsurların sızmasını engelleyen bir unsur olduğunu dile getiren Tunç Kip, “Conta dendiğinde sadece içten yanmalı motorlar akla geliyor. Biz artık tam servis mühendislik hizmeti verdiğimiz için firmalar bize tasarım süreçlerinde de geliyor. Bizden sızdırmazlık ihtiyaçlarına çözüm geliştirmemizi istiyorlar. Elektrikli araçlarda da sızdırmazlık ihtiyacı var. Biz 44 yıllık deneyimimizle kendimizi içten yanmalı motorlardan ibaret bir sektör içinde değil, bambaşka sektörlere hizmet veren bir firma haline getirdik. Bu sayede tamamen elektrikli araçlar için de ürün dizayn etmeye başladık. Elektrikli araçlar konusunda lider otomotiv firması ile tasarım çalışmalarımız sürüyor. Pazara bu yıl içinde ürün sunmayı hedefliyoruz. Ürün gamımızda bu ürünlerin payının zamanla artacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

Son dönemde Temel Conta’nın sürekli artan potansiyeline paralel olarak, ürün geliştirme, üretim teknolojileri ve en önemlisi ekibe yatırım yaptıklarını anlatan Kip, “Yurtdışı pazarda markamızı en iyi şekilde temsil etmek arzusuyla, bir çok fuarda Temel Conta markasını, Türkiye’yi temsil ettik. Amerika’daki ofisimiz ve çalışanlarımız sayesinde de, otomotiv sektörünün kaderini belirleyen markaların bulunduğu bir pazarda aktif bir şekilde Temel Gaskets markamızı tanıtmaya devam ettik. 3 sene üst üste Amerika’da AASA (Otomotiv Yan Sanayi Üreticileri Derneği) tarafından hazırlanan Top 100 Aftermarket Suppliers listesine seçildik” dedi.

Önümüzdeki dönemde de firmanın ana kaidesi olarak gördükleri, çalışanlarına ve yeni teknolojilere yatırım yapmaya devam edeceklerini söyleyen Kip, “Ek olarak, mevcut tesislerimizin kapasitesini genişletme amacıyla, yine İzmir’de 20 bin metrekarelik bir üretim alanı yatırımımız mevcut. Bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor. İhracata yönelik olarak da yeni hedefler koyduk. Halihazırda başta Amerika ve Avrupa olmak üzere tüm dünyaya ihracat yapıyoruz. İhracatımızı katma değeri yüksek ürünler ile artırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Temel Conta’nın 1974 yılında İzmir’de faaliyete geçen, bugün üçüncü jenerasyonun görev almaya başladığı bir aile firması olduğunu dile getiren Tunç Kip, “Kuruluştan bu yana ana sanayi firmaları ile çalıştık ve otomotiv sektöründeki gelişmeleri yakından takip ettik. İlk senelerde, ağırlıklı olarak motor contalarına odakla üretim yaptık. Devam eden senelerde pekiştirdiğimiz ikili ilişkilerimiz ve uluslar arası başarılarımız sayesinde, şu anda, tam servis bir mühendislik firması haline geldik. Otomotivden savunma sanayine sızdırmazlık elemanları motorun çok kritik parçalarıdır ve yüksek düzey mühendislikle tasarlanıp, hassasiyet ile üretilmeleri gerekir. İzmir’deki iki üretim yerimizde ürettiğimiz ürünlerimizi geliştirirken, yeni conta teknolojilerini uluslararası sektörlere ve iş ortaklarımıza sunabiliyor olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

Yurt dışındaki iş ortaklarının tasarım aşamasında Türkiye’deki firmalara ulaşmalarını arzu ettiklerini belirten Kip, “Bunu da ancak yakın ilişki ve aktif pazarlama ile yapmak mümkün. Ülke sınırlarından bağımsız işleyen bir sektörün, mutlaka olarak uluslararası pazarda aktif olmayı işin yapılış şekli olarak görmesi gerekir. Bu şekilde çalışan firmaların daha büyük başarılara imza attığını görüyoruz. Bu kapsamda firmalar arası dayanışma da büyük önem arzediyor” dedi.