Temel Conta, ürün verdiği sektörleri çeşitlendiriyor

14 Temmuz 2020

İZMİR-DÜNYA

Günümüzde tam servis bir mühendislik firması haline gelen Temel Conta, elektrikli araçlar başta olmak üzere birçok yeni ürün ve sektörde markasını temsil ediyor. Pancar OSB’deki 20 bin metrekarelik yeni yatırımının tamamlanmasına kısa bir süre kalan Temel Conta, büyüyen operasyonuna eklediği üretim kapasitesinin yanı sıra sektöründe dünyaca ünlü firmalarla yaptığı işbirliklerine yenilerini eklemeye devam ediyor.

Temel Conta, 2017 senesinde uzun yıllardır tedarikçisi olan Amerika merkezli Interface Solutions (Lydall Inc. Specialty Engineered Productsand Materials, NYSE: LDL) firmasının Türkiye’deki tek resmi iş ortağı olarak seçildi. Aynı unvanla Interface firmasının malzemelerinin Türkiye’deki dağıtım hakkı da yine Temel Conta’ya verildi. Ana hammaddelerinden geliştirilmiş fiber conta malzemesi üreten Interface, global ana sanayinin de öncü hammadde tedarikçilerinden biri konumunda.

Ürettiği sızdırmazlık ürünleri ve yarım asra yakın uzmanlıkla elektrikli araç üreticileriyle tasarım aşamasından itibaren çalışan bir iş ortağı haline gelen Temel Conta, global otomotiv platformunda son teknolojinin örneklerinin sergilendiği alternatif enerji diliminde yeniliklerin lideri firmaların güvenini kazanmış durumda.

Ailenin üçüncü jenerasyonu olan, şirketin Genel Müdürü Tunç Kip ve Genel Müdür Yardımcısı Timuçin Kip, teknoloji ve inovasyon yönetimi konusunda global şirketlerde edindikleri tecrübelerini, bulundukları sektörlerin lider firmaları ile gerçekleştirdikleri iş ortaklıkları ile birleştirerek, Temel markası ile yüksek kalite sızdırmazlık elemanları yanı sıra teknolojik ürünler de geliştirmeyi hedeflediklerini belirttiler.

İzmir’de bulunan iki fabrikasında üretim faaliyetlerini ISO 9001, ISO 16949, TSE 14000, IATF 16949, Ford Q1 kalite yönetim sistemlerine göre devam ettiren Temel Conta, müşterilerine verdiği hizmette son teknolojik yenilikleri, yarım yüzyıla yakın tecrübesi ile birleştirerek sunuyor.Firma, otomotiv sektörünün yanı sıra; enerji, deniz araçları, beyaz eşya, savunma sanayi ve makine sektörlerine de hizmet verir hale geldi.

Dünya devi araç üreticileri ile birlikte; şanzıman, aks ve benzer güç aktarım organları, pil ünitesi gibi sistemler de dahil olmak üzere birçok sistemde sızdırmazlık elemanı projelerine devam eden Temel Conta, tamamen elektrikli araçlardaki projelerini de bu sektörün bilinen firmaları ile tasarım aşamasından itibaren sürdürüyor.