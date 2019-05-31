Temel Conta'dan sızdırmazlık için tam servis

31 Mayıs 2019

İzmir’deki iki üretim merkezi ve Atlanta’daki iş geliştirme ofisi ile global pazara sızdırmazlık elemanları sunan ve mühendislik hizmeti sağlayan Temel Conta, önde gelen uluslararası otomotiv ve yan sanayi fuarlarında da yer alıyor.

22-26 Mayıs’ta Autopromotec Bologna’da yer alan Temel Conta, 10-12 Haziran’da Automechanika Dubai, 10-12 Temmuz’da Automechanika Meksika, Kasım’da AAPEX Las Vegas ve son olarak Aralık’ta Automechanika Shanghai fuarlarında da katılımcı olarak yer alacak ve yeni dönem elektrikli araçlara yönelik projelerini anlatacak.

Birçok sektör için sızdırmazlık elemanı üretiyor

Öte yandan Temel Conta, Endüstri 4.0’a yönelik yatırımlara da odaklanarak mühendisliğin öne çıktığı projeler üzerinde çalışmalar yürütüyor. Yürüttüğü mühendislik ve kalıp geliştirme çalışmaları ile hassas ölçülerde üretim gerektiren metal ve elastomer ürünlerde hızlı ve güvenilir iş ortaklığı sunduklarını belirten firma yetkilileri, sızdırmazlık elemanlarını yüksek düzey mühendislikte tasarladıklarını ifade etti.

Firma, bu tür çalışmalarda, ürünlerinin Ar-Ge ve mühendislik aşamasından sevkiyatına kadar tüm süreciyle ilgileniyor.

Çok uluslu araç üreticileri ile şanzıman, aks ve benzer güç aktarım organları, pil ünitesi gibi sistemler de dahil olmak üzere birçok sistemde sızdırmalık elemanı projelerine devam eden Temel Conta, tamamen elektrikli araçlarda kullanılacak conta projelerine de aralıksız devam ediyor.