Temesist, 40 metre yükseğe insansız depo kuruyor

Bilecik Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 20 bin metrekare büyüklüğündeki bir fabrikadan 55 ülkeye ihracat yapan Temesist, İstanbul Hadımköy'de 30 milyon TL yatırımla 'Temesist Endüstriyel Teknoloji' üssü kuruyor. Bunun Türkiye'de bir ilk olacağını belirten

Temesist Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Gül, "Bu Hadımköy tesisimizde Ar-Ge’sini yapıp üreteceğimiz depo teknolojileriyle yerden 40 metre yüksekliğe kadar tamamen yerli üretim olacak şekilde üretimini, satışını ve montajını gerçekleştireceğiz. Burada üreteceğimiz depoları hem ülkemizde hem de tüm dünyanın hizmetine sunacağız. İlk etapta tamamen mühendis ve teknisyenlerden oluşacak olan 50 kişilik bir istihdam sağlayacağız. Bu üretim üssümüzü bu yıl içerisinde hayata geçirmeyi planlıyoruz.” dedi.

Eksi 40 derecede çalışan robotlar üretti

Dünyanın dört bir yanına ihracat yaptıklarını ve insansız depolar kurduklarını söyleyen Gül, son olarak Kore'de bir otomotiv firmasına insansız depo yaptıklarını, Vietnam'da bir şirkete de soğuk gıda depolarında kullanılmak üzere insansız robot göndereceklerini kaydetti. Gül, robotların içine koymayı başardıkları rezistanslar sayesinde bu robotların eksi 40 dereceye kadar çalıştığını belirtti.

İhracat olarak Avrupa'da daha güçlü olduklarını kaydeden Gül, "İhracatımızın yüzde 40'ını Avrupa'ya yapıyoruz. Bunun yanında Amerika, Kanada, Gürcistan, Senegal'de, Cezayir'de, Gana'da, Kenya ve Nijerya'da depolar yaptık. Hindistan'a da insansız depolar kurmaya başladık. En son Gürcistan Merkez Bankası'nı yaptık. Hollanda, İngiltere ve Almanya’da montajlarımız devam ediyor. İtalya ve Fransa’da istediğimiz noktada değildik ama şu an onlardan da talep gelmeye başladı." diye konuştu.

Pandemide yüzde 300 büyüdü

Türkiye’de arşiv sektörünün yüzde 80’e yakınını, dünyada ise yüzde 20'sini Temesist'in yaptığını söyleyen Gül, “En çok gıda, arşiv ve otomotiv sektörlerine iş yapıyoruz. Azerbaycan'da, Gürcistan'da, Trakya'da 25 metre yüksekliğinde iklimlendirilmiş ilaç depoları kuruyoruz. Ayrıca Karadeniz'de donmuş balık sektöründe yine aynı şekilde iklimlendirilmiş 25 metre yüksekliğe kadar soğuk depolar kuruyoruz. Ülkemizde balık sektöründe ilk depoları biz yaptık.” dedi.

Sektör çeşitliliğinin kendileri için çok büyük bir avantaj olduğunu ve farklı sektörlere iş yapabildiklerini anlatan Gül, pandemide yüzde 300'den fazla büyüme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Artan iş hacmiyle birlikte yatırımlara da hız verdiklerine dikkat çeken Gül, 20 milyon TL tutarında Bilecik'teki fabrikada kapasite artışına gideceklerini, bu sebeple fabrikanın yanında yeni arazı aldıklarını, buranın inşaatına da bu yıl içinde başlamayı planladıklarını açıkladı.