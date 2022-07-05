Temesist, akıllı depo sistemleriyle ihracatta 65 ülkeyi hedefliyor

Depo ve raf sistemleri alanında küresel çapta projelere imza atan Temesist Şirketler Grubu, kendi bünyesinde geliştirdiği akıllı depo sistemleriyle özellikle ihracatta hedef büyüttü.

Halihazırda 55 ülkeye ihracat yapan şirket, yeni geliştirdiği ileri teknoloji ürünlerle bu yıl Fransa, Suudi Arabistan, Norveç, Hindistan ve Güney Amerika başta olmak üzere 10 yeni ihracat pazarında var olmak istiyor. 520 kişinin istihdam edildiği Temesist, 2023’e de yeni yatırımlarla girmeyi hedefliyor.

Gelecek dair planlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Temesist Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Gül, “Üretimin ve ihracatın artmasına paralel olarak büyüyen depolar artık çok daha büyük ve çok daha yüksek. İnşa ettiğimiz tüm depolarda projeden, üretim ve montaj süreçlerine kadar en ileri mühendislik yöntemlerini kullanıyoruz. Sektörümüzde en çok mühendis istihdam eden firmayız. Çalışmalarımız ülkemizdeki teknik üniversiteler ile İngiltere, Almanya, Kanada ve Hollanda'daki resmi kurumlardan onaylı. Depo mühendisliği dahilinde ayrıca tamamı kendi tasarımımız ve üretimimiz olan insansız akıllı depoları ve 1,5 ton yükü raflar arasında taşıyan mekik robotları kendi fabrikamızda üretiyoruz.” şeklinde konuştu.

İtalya'dan ithal ediliyordu, şimdi Türkiye'de üretiyor

Depolarda kullanılan robotların üretimine de değinen Gül, konusu robotların daha önce İtalya'dan alındığını, şu anda ise motor hariç tüm üretimin Türkiye'de yapıldığına dikkat çekti.

Motor üretimi için çeşitli görüşmeler yaptıklarını ve yüzde 100 yerli üretime ulaşmak istediklerini dile getiren Gül, “Biz bu robotları kendimiz üretme kararı aldığımızda İtalya'daki firma bize 20 senede anca üreteceğimizi söylemişti. Ancak biz 4 ay içerisinde üretmeye başladık ve şu ana kadar bin 750 adet ürettik. Şimdi de depo içerisinde sadece tek yöne değil her yöne giden bir robot tasarımı üzerinde çalışıyoruz.” dedi.

2023'e yeni yatırımlarla gireceklerini de aktaran Gül, İstanbul ve Bilecik'te toplam 50 milyon TL'ye mal olacak yeni fabrika yatırımı yapacaklarını bildirdi.