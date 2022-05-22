Temesist, iki yeni fabrika yatırımıyla ihracatı katlayacak

Türkiye'nin depo ve raf sistemleri alanında küresel çapta projelere imza atan markası Temesist Şirketler Grubu, istikrarlı büyümesini yeni yatırımlarla sürdürecek. 520 kişinin istihdam edildiği şirket bugün başta Avrupa ve Amerika kıtası olmak üzere 55 ülkeye depo ve raf sistemleri ihracatı gerçekleştiriyor. Şirket, Bilecik ve İstanbul'da 50 milyon TL yatırımla kurmayı planladığı iki yeni fabrika ile ihracatını artırmayı planlıyor.

Yeni yatırımlar kapsamında açıklamalarda bulunan Temesist Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Gül, kendi sektörlerinde dünyanın en büyük gıda, temizlik, e-ticaret, arşiv ve otomotiv firmalarının hem Türkiye'deki hem de dünyanın çeşitli ülkelerindeki depolarını anahtar teslim olarak yaptıklarını söyledi. Son dönemde artan talebe dikkat çeken Gül, uzun süredir üç vardiya çalıştıklarını kaydetti.

Artan taleple birlikte yeni yatırımları devreye aldıklarını açıklayan Gül, şunları söyledi: “Bilecik Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 20 bin metrekare büyüklüğündeki fabrikamızda üretim yapıyoruz. Bu yılın sonuna kadar Bilecik'te yeni bir fabrika inşaatına başlayacağız. Ayrıca İstanbul Hadımköy'de 'Temesist Endüstriyel Teknoloji' üssünü kısa bir süre içerisinde hayata geçireceğiz. Burada insansız çalışan depolar üzerinde çalışacağız. Genç beyinlerimiz bu birimde başta lojistik ve depolarda robot-otomasyon teknolojileri olmak üzere sağlık ve savunma alanlarında Ar-Ge çalışmaları yapacak. Her iki yatırımın toplam maliyeti yaklaşık 50 milyon TL olacak."

İhracatta 10 yeni ülke hedefi

Temesist Şirketler Grubu olarak 5'i Türkiye'de, 4'ü de Almanya, İngiltere, Bulgaristan ve Sırbistan'da olmak üzere toplamda 9 şirketle faaliyet gösterdiklerini anlatan Gül, ihracatta da Avustralya hariç tüm kıtalara ve toplamda 55 ülkeye ürün sattıklarını söyledi. İhracat gelirlerinin cironun yüzde 23'üne ulaştığını belirten Gül, orta vadeli hedefin ise bu oranı yüzde 50'ye ulaştırmak olduğunu vurguladı. Bunun için yeni pazar arayışlarının da devam ettiğini kaydeden Gül, “Bu yıl Fransa, Suudi Arabistan, Norveç, Hindistan ve Güney Amerika ülkeleri radarımızda. Özellikle Güney Afrika’dan Madagaskar başta olmak üzere 10 yeni ülkeyi ihracat pazarlarımıza eklemek istiyoruz.” şeklinde konuştu.

Depo Mühendisliği ihracatı

Sektöre 'Depo Mühendisliği' kavramını kazandıran Temesist Şirketler Grubu, bu sayede dünyaya teknoloji ihracatı da yapmış oluyor. Halil İbrahim Gül, söz konusu kavramı şu cümlelerle özetledi:

"Depo mühendisliği ülkemizde henüz yeni bir kavram. Üretimin ve ihracatın artmasına paralel olarak büyüyen depolar artık çok daha büyük ve çok daha yüksek. Depolar aynı zamanda daha akıllı ve teknolojik olmaya başladı. İnşa ettiğimiz tüm depolarda projeden, üretim ve montaj süreçlerine kadar en ileri mühendislik yöntemlerini kullanıyoruz. Sektörümüzde en çok mühendis istihdam eden firmayız. Tüm testler ve statik hesaplamalar kendi mühendislerimiz tarafından dünya standartlarında yapılıyor. Bu çalışmalarımız ülkemizdeki teknik üniversitelerden ve İngiltere, Almanya, Kanada ve Hollanda'daki resmi kurumlardan onaylı. Depo mühendisliği dahilinde ayrıca tamamı kendi tasarımımız ve üretimimiz olan insansız akıllı depoları ve 1,5 ton yükü raflar arasında taşıyan mekik robotları kendi fabrikamızda üretiyoruz."

“Şu ana kadar bin 750 adet ürettik”

Depolarda kullanılan robotların üretimi için ayrı bir parantez açan Gül, bu robotları daha önce İtalya'dan alırken şu anda motor hariç tüm üretimin Türkiye'de yapıldığının altını çizdi. Motor üretimi için de çeşitli görüşmeler yaptıklarını ve yüzde 100 yerli üretime ulaşmak istediklerini ifade eden Gül, "Biz bu robotları kendimiz üretme kararı aldığımızda İtalya'daki firma bize 20 senede anca üreteceğimizi söylemişti. Ancak biz 4 ay içerisinde üretmeye başladık ve şu ana kadar 1750 adet ürettik. Şimdi de depo içerisinde sadece tek yöne değil her yöne giden bir robot tasarımı üzerinde çalışıyoruz." dedi.