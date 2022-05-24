Temesist, insansız çalışan depolar için üs kuracak

İmam GÜNEŞ

İş hayatına 13 yaşında tornacı çıraklığı ile atılan Sivaslı iş insanı Halil İbrahim Gül, teknolojiye olan merakıyla kendi şirketi Temesist’i kurdu. Depo ve raf sistemleri alanında faaliyet gösteren şirketi ile küresel çapta projelere imza atan Gül, Gürcistan Merkez Bankası’ndan NATO’nun Afganistan üssüne kadar birçok önemli proje üstlendi. Küresel projelerle büyüyen Temesist, 5'i Türkiye'de, 4'ü de Almanya, İngiltere, Bulgaristan ve Sırbistan'da olmak üzere toplamda 9 firmasıyla şirketler grubuna dönüştü.

Şirketin Bilecik ve İstanbul’daki fabrikalarında 520 kişi istihdam ediliyor. İstanbul’da teknoloji üssü kuracak olan şirket, burada insansız çalışan depolar üzerinde çalışmalar yapacak. Şirketin yeni yatırımları hakkında bilgi veren Temesist Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Gül, “Bu yılın sonuna kadar Bilecik'te yeni bir fabrika inşaatına başlayacağız. Ayrıca İstanbul Hadımköy'de Temesist Endüstriyel Teknoloji adıyla teknoloji üssümüzü kısa bir süre içerisinde hayata geçireceğiz. Burada insansız çalışan depolar üzerinde çalışacağız. Genç beyinlerimiz bu birimde başta lojistik ve depolarda robot otomasyon teknolojileri olmak üzere sağlık ve savunma alanlarında Ar-Ge çalışmaları yapacak. Firmalar, maliyetlerini azaltan, akıllı teknoloji içeren yatırımlar talep ediyor. Biz de yatırımlarımızı bu çerçevede yapıyoruz. Her iki yatırımın toplam maliyeti yaklaşık 50 milyon TL olacak” dedi.

Almanya’da 40 metrelik depo kuracak

Samsun'da ve Sinop'ta 22 metre yükseklikte Türkiye'nin en büyük depolarını kurduklarını söyleyen Gül, “Güneş enerjisi kurulumu da yapılan depolar ne kadar yükselirse maliyet de o kadar avantajlı oluyor. 2023’te Almanya’da 40 metre yüksekliğinde bir depo kuracağız. Bir Türk şirketinin yurt dışında kurduğu en yüksek depo olacak” ifadelerini kullandı.

Başta Avrupa ve Amerika kıtası olmak üzere 55 ülkeye depo ve raf sistemleri ihracatı yapan şirket, bu yıl ihracat pazarlarına 10 yeni ülke daha eklemeyi hedefl iyor. "Avustralya hariç her kıtada varız” diyen Gül, “İhracat gelirlerimiz ciromuzun yüzde 23'ünü oluşturuyor. Bu yıl yüzde 35’e ulaşırız. Orta vadeli hedefimiz ise bu oranı yüzde 50'ye çıkarmak. Bunun için yeni pazar arayışlarımız devam ediyor. Bu yıl Fransa, Suudi Arabistan, Norveç, Hindistan, Güney Afrika, Madagaskar ve Güney Amerika ülkelerini radarımıza aldık” diye konuştu.

Depo mühendisliğini geliştirdi, dünyaya robot ihraç ediyor

Kendi sektörlerinde dünyanın en büyük gıda, temizlik, e-ticaret, arşiv ve otomotiv firmalarının hem Türkiye'deki hem de dünyanın çeşitli ülkelerindeki depolarını anahtar teslim olarak yaptıklarını belirten Gül, son dönemde artan talebe dikkat çekerek uzun süredir üç vardiya çalıştıklarını kaydetti.

Sektöre depo mühendisliği kavramını da kazandırdıklarını ifade eden Gül, şöyle devam etti: “Depo mühendisliği ülkemizde henüz yeni bir kavram. Depolar artık çok daha büyük ve çok daha yüksek. Depolar aynı zamanda daha akıllı ve teknolojik olmaya başladı. Bu sayede dünyaya teknoloji ihracatı da yapmış oluyoruz. Sektörümüzde en çok mühendis istihdam eden firmayız. Şirketlerimizde 32 mühendis çalışıyor. Depo mühendisliği dahilinde tamamı kendi tasarımımız ve üretimimiz olan insansız akıllı depoları ve 1,5 ton yükü rafl ar arasında taşıyan mekik robotları kendi fabrikamızda üretiyoruz."

İtalyanların '20 yılda üretemezsiniz' dediği robotu 4 ayda üretti

Depolarda kullanılan robotları daha önce İtalya’dan ithal ettiklerine değinen Halil İbrahim Gül, şu anda motor hariç tüm üretimin Türkiye'de yapıldığına dikkat çekti. Motor üretimi için de çeşitli görüşmeler yaptıklarını ve yüzde 100 yerli üretime ulaşmak istediklerini ifade eden Gül, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biz bu robotları kendimiz üretme kararı aldığımızda İtalya'daki firma bize 20 senede üretebileceğimizi söylemişti. Ancak biz 4 ay içerisinde üretmeye başladık. 2 yıl sonra Almanya fuarında sergiledim. İtalyan firma, robotu kimden ithal ettiğimizi sordu. Bizim yaptığımıza inanmadı. Daha uygun maliyete ürettiğimiz robotu onlara satmak istedik, gurur yapıp almadılar. Şu ana kadar bin 750 adet ürettik. Şimdi de depo içerisinde sadece tek yöne değil her yöne giden bir robot tasarımı üzerinde çalışıyoruz. Bir robotun ortalama satış rakamı 20 bin dolar civarında.