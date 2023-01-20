“Temiz Tuvalet Kampanyası” kitap oldu

OPET tarafından hayata geçirilen “Temiz Tuvalet Kampanyası” 23. yılında “Türkiye’nin ‘Uygarlık Projesi’- OPET Temiz Tuvalet Kampanyası’nın Öyküsü” adı ile kitap haline getirildi. Türk medyasının deneyimli isimleri Jale Özgentürk ve Nebil Özgentürk tarafından hazırlanan kitapta; OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk’ün, büyük bir kararlılıkla kamuoyunun gündemine taşıdığı kampanya ile gerçekleştirilen dönüşümün yolculuğu, yazı ve fotoğraflarla ölümsüzleştirildi.

2000 yılında OPET istasyonlarında başlatılan ve zamanla kamu kuruluşlarının da katılımıyla bir temizlik ve hijyen bilinci hareketine dönüşen kampanya ile bakteri ve virüslerin nasıl üreyip yayıldığı; küçük büyük demeden, kentlerde, kasabalarda ve köylerde Nurten Öztürk ve Opet eğitim ekipleri tarafından bizzat anlatıldı. Hijyen konusu proje ile medyanın, politikacıların ve geniş kesimlerin gündemine girdi. “Türkiye’nin ‘Uygarlık Projesi’ kitabında; projenin 23 yıllık yolculuğu boyunca yaşananları, elde edilen başarılar, kazanılan ödüller, bu büyük değişime tanık olanlar tarafından anlatıldı.